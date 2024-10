Bloqueo a vías de tren en Puebla pone en aprietos a fábricas de cosméticos y refrescos

Se cumplen 15 días del bloqueo a las vías del tren en Puebla. Toneladas de insumos no pueden llegar al sur de México para la fabricación de distintos productos como cosméticos y fertilizantes entre otros.

“Está a punto de parar la industria de refrescos por falta de materia prima para poder hacer los envases de todas las empresas refresqueras, toda el agua embotellada”, dijo Miguel Benedetto, director de la Asociación Nacional de Industria Química.

Industria petroquímica se queda sin materia prima

Es la advertencia del sector petroquímico ante un bloqueo a las vías del tren en Puebla y que cumplió 15 días. Esto ha dejado sin la materia prima que llega por estas vías del tren, a toda la industria petroquímica del sur de Veracruz.

“Del sur de Veracruz se transporta hacia los principales centros de consumo que es principalmente el Bajío todo el plástico que se arma sale de esta región se transporta por ferrotolvas y llegan a los clientes y los clientes la transforman en otros productos”, dijo Sergio Plata, líder de la Asociación Industriales del Sur de Veracruz.

Y es que de esta región veracruzana salen, por el tren, más del 90% de los insumos para las industrias de cosméticos, químicos del hogar y de fertilizantes para el campo.

“Son 125 millones de pesos. Estamos hablando de un poco más de 25 mil toneladas de diferentes tipos de productos que no están llegando a los clientes finales, no solamente es la pérdida económica que te genera el hecho de no tener una venta con el cliente, si no es la oportunidad de Mercado que eso representa”, señaló Sergio Plata.

Bloqueo a vías del tren también afecta a Coatzacoalcos

Un efecto dominó que también tiene al puerto de Coatzacoalcos en aprietos. “Se está saturando, en este momento el Puerto, ya está en una situación crítica, llega la carga y no puede salir. Productos químicos que se producen aquí en la industria trigo, maíz, alta fructosa”, dijo Raúl Prieto, delegado de la Canacintra en Coatzacoalcos.

En 15 días las pérdidas económicas por las mercancías detenidas ya rebasan los mil 290 millones de pesos . “El Estado tiene que poner estado de derecho, tiene que hacer que se cumpla la ley, no es posible que un grupo de personas interrumpan vías de comunicación tan importantes”, manifestó Raúl Prieto.