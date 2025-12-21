Alerta en Sinaloa HOY: Escuinapa de nuevo bajo fuego por narcobloqueos y balaceras; cierran carretera Tepic–Mazatlán

Caos y alerta de última hora en Escuinapa, Sinaloa . La mañana de HOY domingo 21 de diciembre, se activó una emergencia de seguridad tras el reporte de balaceras, narcobloqueos y nuevos cierres carreteros, lo que provocó un intenso operativo en este municipio del sur del estado. Autoridades confirmaron bloqueos en la autopista Tepic-Mazatlán, generando afectaciones a la movilidad y una fuerte alerta para la población.

De acuerdo con información oficial, el evento de alto impacto ocurrió desde las primeras horas del día, cuando se registraron enfrentamientos armados entre presuntos grupos de "Los Mayos" y "Los Chapos" en distintos puntos de Escuinapa , Sinaloa. La situación derivó en bloqueos con vehículos incendiados, obligando al cierre de la autopista Tepic-Mazatlán en ambos sentidos.

#TomePrecauciones en #Sinaloa se registra cierre de circulación en ambos sentidos por incendio de vehículo, cerca del km 183+100 de la autopista Tepic–Mazatlán, se brinda información a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna Libramiento de Mazatlán. pic.twitter.com/nJrD16Kh5G — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 21, 2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de reacción inmediata para atender la emergencia, controlar los bloqueos y restablecer el orden. Las autoridades pidieron a los habitantes de Escuinapa no salir de sus viviendas y a los automovilistas evitar circular por la autopista Tepic-Mazatlán.

🚨 Bloqueos criminales en #Sinaloa



Se reportan nuevos enfrentamientos entre Mayos y Chapos en el municipio de Escuinapa, sobre la autopista rumbo a Tepic.



En medio del fuego cruzado habría muerto un taxista que quedó atrapado en la zona.



Autoridades mantienen vigilancia… pic.twitter.com/0I90svuvMA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2025

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, el escenario obligó a mantener un despliegue preventivo ante el riesgo que representan las balaceras y los bloqueos activos en Sinaloa.

#SSPSinaloa informa que, este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y un evento de seguridad en Escuinapa, el cual ya es atendido por el Grupo Interinstitucional en este municipio.



Se pide a la población estar atenta, evitar circular por… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 21, 2025

Segundo bloqueo carretero en menos de una semana en Escuinapa, Sinaloa

Este nuevo episodio de violencia ocurre a menos de una semana de un hecho similar en Escuinapa, Sinaloa, cuando se reportaron enfrentamientos armados que dejaron personas abatidas, según confirmó la Fiscalía estatal; por lo que la repetición de bloqueos y eventos de alto impacto mantiene en alerta a la región.

Durante esa jornada del 17 de diciembre, vecinos de Escuinapa señalaron que desde temprano se escucharon detonaciones y observaron columnas de humo en accesos clave, mientras transportistas quedaron atrapados por los bloqueos.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a atender únicamente información oficial y seguir las recomendaciones mientras continúan los operativos en Sinaloa.