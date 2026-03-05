Desaparecen dos hombres tras subir a un taxi que iba de Cuernavaca, Morelos a Acapulco

Familiares, amigos y vecinos de la colonia Las Águilas bloquearon el Paso Exprés en Morelos, a la altura de Tabachines para exigir resultados en la búsqueda de Ricardo Benjamín Butrón Elizalde y José Christian Martínez Domínguez, quienes desaparecieron desde el pasado 2 de marzo tras tomar un taxi en Cuernavaca con rumbo a Acapulco, Guerrero.

El cierre ocurrió la tarde del 3 de marzo y provocó filas kilométricas de vehículos. Entre consignas y reclamos, las familias pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones y reforzar los operativos.

“Si se estuviera trabajando ya estarían buscándolos”, reclamó una vecina durante la protesta. La hermana de Christian también lanzó un llamado desesperado: “Ya los rastrearon, ¿qué esperan para ir a buscarlos? ¿Quieren que uno como civil vaya a buscarlo?”.

¿Quiénes son Ricardo Butrón y Christian Martínez, desaparecidos en Cuernavaca?

De acuerdo con las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, ambos fueron vistos por última vez el 2 de marzo de 2026 alrededor de las 12:00 del día, cuando salieron en un taxi de Cuernavaca rumbo a Acapulco, Guerrero, específicamente al poblado El Saúz.

Viajaban en un taxi Tsuru de Cuernavaca con placas A629LTK. Desde aproximadamente las 4:00 de la tarde se perdió toda comunicación con ellos y, hasta ahora, no se sabe nada sobre su paradero.

Ricardo Benjamín Butrón Elizalde tiene 34 años, mide 1.65 metros, es de complexión robusta y tez moreno claro. Tiene ojos café oscuros, cabello negro, quebrado y corto. Vestía playera tipo polo azul rey, pantalón de vestir café y zapatos negros.

José Christian Martínez Domínguez tiene 31 años, mide 1.80 metros y es de complexión media. Como señas particulares tiene varios tatuajes: uno en el brazo derecho (figura no recordada), una greca con escorpión en el brazo izquierdo, otro en la cara interna del antebrazo derecho y el rostro de una mujer tipo oriental en el antebrazo izquierdo, además de una cicatriz en el brazo derecho. Vestía camiseta blanca sin mangas, bermuda beige, huaraches blancos con negro y gorra negra.

📣Solicitamos su colaboración para la búsqueda y localización de:

🔹Ricardo Benjamín Butrón Elizalde de 34 años

🔹José Christian Martínez Domínguez de 31 años

📣Solicitamos su colaboración para la búsqueda y localización de:

🔹Ricardo Benjamín Butrón Elizalde de 34 años

🔹José Christian Martínez Domínguez de 31 años

Cualquier información sobre su paradero, favor de comunicarse a los números que aparecen en las fichas.

Crisis de desapariciones en Morelos

El caso ocurre en un contexto delicado para el estado. Apenas el 2 de marzo fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba a Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida desde el 20 de febrero. Las autoridades realizaron peritajes y confirmaron que el cuerpo hallado correspondía a la alumna universitaria.

Este panorama ha generado mayor preocupación entre colectivos y familias, quienes denuncian que las desapariciones siguen ocurriendo sin respuestas claras.

¿Dónde reportar información sobre los desaparecidos en Morelos?

Las familias piden que cualquier dato que pueda ayudar se reporte de inmediato. Si usted vio a Ricardo o Christian, o tiene información sobre el taxi en el que viajaban, puede comunicarse a los siguientes números:



56 10 94 79 65

77 72 86 22 99

777 257 7785

777 773 08 10 ext. 200

777 109 1248 (WhatsApp)

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones, pero mientras tanto, las familias no piensan quedarse cruzadas de brazos.

