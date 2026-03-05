Angustia en Morelos: desaparece otra estudiante de la UAEM; buscan a Karol Toledo

La angustia volvió al estado de Morelos. Otra estudiante está desaparecida. Su nombre es Karol Toledo Gómez, quien fue vista por última vez el lunes 2 de marzo de 2026.

Esta historia se dio a conocer luego de la desaparición y hallazgo sin vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Qué se sabe de la desaparición de Karol Toledo Gómez?

Karol Toledo Gómez fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026 en Mazatepec, Morelos, como se menciona en la ficha de búsqueda que se elaboró para su localización.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso de la desaparición de la joven de 18 años. De acuerdo con el boletín de búsqueda ALBAMOR/37/2026, Karol Toledo Gómez vestía pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas, tenis del número 22.5.

Como señas particulares, tiene un tatuaje con la figura de un corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo de la cara. Mide 1.48 metros, es de complexión delgada, tez blanca, tiene ojos negros chicos y cabello negro, rizado y largo.

Karol Toledo Gómez es estudiante en Mazatepec

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) externó su preocupación por la desaparición de Karol Toledo Gómez, quien es estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec.

En un comunicado hizo un llamado a las autoridades para que se lleven a cabo las acciones que permitan avanzar la pronta localización de la estudiante, así como para que se agoten todas las líneas de investigación y búsqueda correspondientes.

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresa su profunda preocupación ante la denuncia de la desaparición de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec. Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en estos momentos de angustia e incertidumbre".

Convocan a marcha tras desaparición de Karol Toledo

La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec publicó una convocatoria para una marcha pacífica en apoyo a la búsqueda de Karol Toledo Gómez.

La movilización está prevista para este 5 de marzo de 2026. La marcha saldrá a las 09:00 horas desde la Sede Mazatepec y rumbo al zócalo de Mazatepec.

En la convocatoria se pide que los asistentes, docentes, estudiantes y administrativos, vistan una playera blanca.