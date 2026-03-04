“Los únicos que han estado son los alumnos": UAEM presume “apoyo total” en el caso de Kimberly , pero su padre revela negligencia

La confirmación de la Fiscalía de Morelos sobre el hallazgo del cuerpo de Kimberly Joselín Ramos Beltrán desató no solo dolor, sino una confrontación directa entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y los padres de la víctima.

Mientras la institución afirma haber sido una aliada en la búsqueda, la familia sostiene que la ayuda llegó demasiado tarde.

El comunicado de la UAEM: "Entregamos todo"

A través de un comunicado oficial, la UAEM aseguró que ha mantenido una "coordinación permanente" con las autoridades y la familia.

La institución enfatizó que atendieron de inmediato las solicitudes de información y entregaron oportunamente los materiales requeridos, incluyendo los videos de las cámaras de seguridad. Además, la Rectoría subrayó que el hallazgo del cuerpo ocurrió fuera del campus, buscando deslindar al recinto de los hechos.

Padres de Kimberly desmienten apoyo de la UAEM: "Es mentira"

Sin embargo, la versión de Óscar Hugo Rivera, padre de Kimberly, cuenta una historia muy distinta. Don Óscar denunció públicamente que el sábado posterior a la desaparición —cuando los minutos eran vida— acudió a la universidad a las 8:00 de la mañana para pedir los videos y le respondieron que "no había nadie" para atenderlo.

Según su testimonio, la supuesta cooperación es falsa, pues tuvo acceso a las grabaciones apenas diez días después de la desaparición.

Videos clave de la desaparición de Kimberly que llegaron tarde

La molestia de la familia radica en que ese material audiovisual era fundamental para las primeras horas de investigación. El padre de la joven de 18 años señaló que, a pesar de lo que dice la Rectoría, la institución y la federación estudiantil no estuvieron con ellos desde el inicio.

"Los únicos que han estado ahí son alumnos", sentenció, evidenciando falta de cooperación por parte de las autoridades académicas.

Estudiantes toman la Rectoría ante la indignación por el caso de Kimberly

Grupos de estudiantes tomaron la Rectoría para exigir justicia y demandar una investigación interna que deslinde responsabilidades por la presunta omisión y lentitud en la entrega de pruebas.

Para los compañeros de Kimberly, el comunicado de la universidad es un intento de limpiar su imagen ante una respuesta que consideran tardía e ineficiente.

Miles de estudiantes, familiares y docentes de la #UAEM volvieron a tomar las calles de #Cuernavaca.



Promesas de seguridad bajo la sombra de la tragedia

En respuesta a la presión, la UAEM anunció que supuestamente reforzará el alumbrado, instalará botones de alerta y ampliará el personal de vigilancia.

La justicia ahora se busca no solo contra el feminicida, sino contra la negligencia de quienes debían cuidar a su comunidad.