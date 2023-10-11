Bloqueo de transportistas hoy desata caos en vialidades del Edomex; checa las últimas noticias en vivo

En días anteriores, miembros de las Asociaciones Sociales Autónomas y Empresas de la República Mexicana (SAEM) informaron a las autoridades del Estado de México (Edomex), así como a la ciudadanía, que este miércoles 11 de octubre se llevaría a cabo una serie de bloqueos en distintas avenidas.

A continuación te ofrecemos el minuto a minuto con la información más relevante respecto a los bloqueos, tanto para los habitantes del Edomex, como para aquellos que se dirigen hacia la CDMX por alguna de las calles afectadas, pues el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se despliega en las principales zonas.

Minuto a minuto en vivo del bloqueo de transportistas en el Estado de México:

15:00 HORAS | Liberan carriles de autopistas y avenidas

Nuestro reportero, Daniel de Rosas, informa que reabren la circulación sobre la Avenida Vía Morelos y 1° de Mayo en Ecatepec luego de casi 6 horas de bloqueo.

En otros puntos como la autopista México-Pachuca, López Portillo y Avenida Central, también fue liberada la circulación de forma temporal, pues no han anunciado un acuerdo de las exigencias solicitadas.

Reabren la circulación sobre la Avenida Vía Morelos y Primero de Mayo en #Ecatepec luego de casi 6 horas de bloqueo.



En otros puntos como la autopista México-Pachuca, López Portillo y Avenida Central, también fue liberada la circulación. pic.twitter.com/asJwTwlsiD — Daniel de Rosas (@danielderosastv) October 11, 2023

14:00 HORAS | Principales calles cerradas por el bloqueo



Autopista México-Pachuca: A la altura del Monumento al Vigilante. Carretera federal Lechería-Texcoco: En la unidad habitacional Héroes Tercera. Avenida López Portillo: A la altura del paradero "30-30", en Ecatepec. Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios. Avenida Carlos Hank González y Av. 1° de Mayo, a la altura del Puente de Fierro.

13:00 HORAS | Se mantienen cerradas las principales avenidas

Siguen las negociaciones con transportistas del Estado de México, pero se mantienen cerradas todas las vialidades antes mencionadas. Hay liberación cada 30 minutos para el paso de algunas unidades.

12:00 HORAS | Motociclista atropella a manifestante

Desde el bloqueo localizado en la Avenida y el cruce con Avenida 1° de Mayo, se registra una trifulca con un motociclista, quien presuntamente atropelló a uno de los manifestantes localizados a la altura del Puente de Fierro. Desde la zona reporta Paco Guizar para FIA:

#bloqueo #Ecatepec taxistas afectan vialidades principales en los límites de Ecatepec piden alto a extorsiones pic.twitter.com/7HNAzU1sSW — paco guizar (@pacoguizar3) October 11, 2023

11:30 HORAS

Se cumplen más de dos horas de bloqueo en distintas avenidas del Estado de México. Severas afectaciones en las principales avenidas tomadas, con algunos lapsos para el paso de vehículos.



Autopista México-Pachuca: A la altura del Monumento al Vigilante. Carretera federal Lechería-Texcoco: En la unidad habitacional Héroes Tercera. Avenida López Portillo: A la altura del paradero "30-30", en Ecatepec. Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios. Avenida Carlos Hank González y Av. 1° de Mayo, a la altura del Puente de Fierro.

10:52 HORAS | Bloqueo en Avenida Central

¡Se suma otro bloqueo de transportistas! Integrantes ahora bloquean la Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios rumbo a la CDMX.

🔻 ¡Un bloqueo más! Transportistas bloquean la Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios rumbo a la CDMX pic.twitter.com/sS41yTnzwG — adn40 (@adn40) October 11, 2023

9:35 HORAS | Se suma mototaxis al bloqueo de transportistas

Con información de Armando Martínez desde la zona, aproximadamente 150 operadores de mototaxis han bloqueado desde las 8:00 de la mañana el importante cruce de Avenida López Portillo con Cuauhtémoc en la colonia La Joya, en Ecatepec de Morelos.

Todo ello por falta de garantías en materia de seguridad al realizar su labor, ya que denuncian el incremento de los robos de sus unidades, asaltos y extorsiones. Esto motivó a paralizar esta importante arteria del municipio de Ecatepec de Morelos afectando dos carriles confinados del Mexibus de la Línea 2 Justo a la altura de la estación Guadalupe Victoria.

#AlertaVialFIA | Hay varios cierres viales por #bloqueos y manifestaciones en la capital del país.



Consulta cada uno y tus alternativas viales; sal con tiempo a tu destino y conduce con precaución.



📹 | @Plata11CDMX.https://t.co/G2OAl2aSdu pic.twitter.com/9x57aSHkns — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

¿Qué vialidades están afectadas por el bloqueo de transportistas hoy en Edomex?

En un principio, el comunicado de las SAEM informó que son tres las avenidas afectadas por el bloqueo de transportistas en el Estado de México, las cuales iniciaron a las 9 de la mañana en los siguientes puntos.



Autopista México-Pachuca: A la altura del Monumento al Vigilante. Carretera federal Lechería-Texcoco: En la unidad habitacional Héroes Tercera. Avenida López Portillo: A la altura del paradero "30-30", en Ecatepec.

Alternativas viales por bloqueo de transportistas del Edomex

Según informa el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, existen tres alternativas viales para llegar a la capital y evitar el bloqueo de los transportistas en la avenida México-Pachuca:



Av. Centenario, Autopista Urbana Siervo de la Nación y Av. Carlos Hank González

Alrededor de las 10 de la mañana, En la Avenida Central se abrió la circulación de manera intermitente, dejando uno de los carriles centrales y otro más en los carriles laterales de dicha avenida.

#AlertaVialFIA | Transportistas del #Edomex bloquean vialidades.



Piden mayor #seguridad y que sean detenidos los grupos de extorsionadores.



El servicio del #Mexibús, líneas 2 y 4 están suspendidos. Toma tus precauciones.https://t.co/7Pakr0qOy1 pic.twitter.com/uRvxUCDrL4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

¿Por qué protestan los transportistas en el Estados de México?

La manifestación por parte de transportistas en el Edomex se debe, principalmente, a los actos de delincuencia y violencia que han sufrido en los últimos meses.

En el último comunicado con el que convocaron a la marcha, invitaron a participar a todo aquel que "ha sido víctima de falsos grupos sociales o supuestos liderazgos a fines de cometer delitos en su contra, tras el escudo de estas falsas prácticas de supuesta representación".

Eleazar Zúñiga, líder de la SAEM, acusa a las autoridades mexiquenses de encubrir a "falsos protectores de la procuración de justicia del Estado de México", motivo por el que también se manifestarán ante la Fiscalía General del Estado de México, en el municipio de Toluca.

