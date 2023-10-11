Durante la tarde de este miércoles 11 de octubre y en medio de los bloqueos por parte de transportistas en el Estado de México, se registró una intensa trifulca entre un motociclista y miembros que se encontraban cerrando el paso de la avenida Carlos Hank González, en el cruce con 1° de Mayo, dentro del municipio de Ecatepec.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encontraba en la zona alrededor del mediodía, cuando uno de los motociclistas se desesperó e intentó cruzar el bloqueo dentro del Edomex, por lo que una de las manifestantes le cerró el paso y comenzaron con una discusión verbal que, poco a poco, fue subiendo de intensidad.

El momento de mayor exaltación se dio cuando, al no poder pasar, el motociclista y su acompañante aceleraron y esto provocó que su automóvil impactara con la mujer, quien cayó atropellada. Fue aquí cuando se desató la ira de los transportistas, la mayoría de ellos parte de la comunidad de taxis que opera en el Estado de México.

Bloqueo y manifestación es "pacífica", aseguran transportistas en el Estado de México

Debido a que el motociclista no solo no pudo evadir el bloqueo, sino que además provocó lesiones en una de las manifestantes, los taxistas se lanzaron contra el conductor y su acompañante, a quienes comenzaron a agredir hasta la intervención de elementos de seguridad.

#AlertaVialFIA | Tensión en el cruce de Carlos Hank y 1° de Mayo.



Hubo un #enfrentamiento entre los manifestantes y un motociclista; se hicieron de palabras y llegaron a los #golpes porque no le permitían el paso.



📹 | @pacoguizar3https://t.co/U7GERrXtvJ pic.twitter.com/cD4UX9ule7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

¿Qué pasa en la avenida Carlos Hank González y 1° de Mayo?

Los taxistas señalaron que el bloqueo es de forma pacífica y que el conductor del vehículo motorizado fue el que originó que se enardecieran los ánimos por la agresión a una de sus compañeras.

Por otro lado, policías estatales y municipales de Ecatepec controlaron a los manifestantes y rescataron al conductor junto a su motocicleta y lo retiraron del lugar.

Es de referir que los taxistas indicaron entender las molestias ocasionadas, pero al estar ellos de forma pacífica y sin agredir a la ciudadanía no permitirían agresiones hacia ellos. Así mismo, los manifestantes han estado permitiendo el avance vehicular por lapsos de 15 minutos y 30 minutos de cierre debido a la petición de ciudadanos de poder pasar para ingresar a la zona de hospital que hay en este punto del Puente de Fierro.

