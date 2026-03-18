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¿Bloqueos en carreteras de México hoy? Cierres y afectaciones viales en autopistas este miércoles; últimas noticias EN VIVO

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 18 de marzo 2026; toma precauciones.

Bloqueos en carreteras HOY 18 de marzo 2026: Cierre y afectaciones en autopistas de México este miércoles
Bloqueos en carreteras HOY 18 de marzo 2026|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Ortega

¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 18 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

Bloqueos en carreteras de México HOY 18 de marzo: Cierres y trafico en autopistas

Restablecen circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Se restablece la circulación en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el kilometro 16, dirección Nuevo Teapa; se implementa la reducción de carrieles.

Cierre en autopista México-Querétaro: ¿Qué pasó?

Reportan el cierre de la México-Querétaro debido a un accidente vial en el kilometro 56, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Manifestantes cierran carretera de Oaxaca; zonas afectadas

Un grupo de manifestantes continúa con el cierre total de la carretera La Ventosa-Tapanatepec, en Oaxaca.

Las afectaciones se registran en el kilómetro 067+000; piden a los automovilistas tomar precauciones.

Restablecen circulación en la México-Querétaro tras accidente

La circulación en la autopista México-Querétaro ya fue restablecida tras un accidente en el kilómetro 112, en dirección a Querétaro; piden manejar con precaución en la zona afectada.

Cierre en la México-Cuernavaca: ¿Qué pasa?

En las primeras horas de este 18 de marzo 2026, se registra el cierre de la México-Cuernavaca debido a un accidente en el kilómetro 55 con dirección a la CDMX.

Se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones durante su traslado por la autopista.

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