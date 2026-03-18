¿Bloqueos en carreteras de México hoy? Cierres y afectaciones viales en autopistas este miércoles; últimas noticias EN VIVO
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 18 de marzo 2026; toma precauciones.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este miércoles 18 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
Bloqueos en carreteras de México HOY 18 de marzo: Cierres y trafico en autopistas
Restablecen circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Se restablece la circulación en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el kilometro 16, dirección Nuevo Teapa; se implementa la reducción de carrieles.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026
Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16, dirección Nuevo Teapa. Se restablece la circulación con reducción de carriles, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Maneja…
Cierre en autopista México-Querétaro: ¿Qué pasó?
Reportan el cierre de la México-Querétaro debido a un accidente vial en el kilometro 56, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.— CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026
Manifestantes cierran carretera de Oaxaca; zonas afectadas
Un grupo de manifestantes continúa con el cierre total de la carretera La Ventosa-Tapanatepec, en Oaxaca.
Las afectaciones se registran en el kilómetro 067+000; piden a los automovilistas tomar precauciones.
En #Oaxaca continúa cierre total de la circulación por presencia de personas, cerca del km 067+000, en la carretera La Ventosa - Tapanatepec. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/6i15tg4QGy— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 18, 2026
Restablecen circulación en la México-Querétaro tras accidente
La circulación en la autopista México-Querétaro ya fue restablecida tras un accidente en el kilómetro 112, en dirección a Querétaro; piden manejar con precaución en la zona afectada.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 112, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026
Cierre en la México-Cuernavaca: ¿Qué pasa?
En las primeras horas de este 18 de marzo 2026, se registra el cierre de la México-Cuernavaca debido a un accidente en el kilómetro 55 con dirección a la CDMX.
Se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones durante su traslado por la autopista.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 55, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 18, 2026