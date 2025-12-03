¡Cambios en mercados internacionales! Cierre de BMV y Wall Street hoy 3 de diciembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 3 de diciembre 2025.

Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de diciembre

El índice S&P/BMV IPC, principal referente del mercado bursátil mexicano, registró una ligera baja durante la sesión de este 3 de diciembre de 2025.

El indicador se ubicó en 63,648.76 puntos, lo que representó una variación negativa de –0.27%. Esta caída equivale a una disminución de 171.85 puntos, reflejando un ajuste moderado en el comportamiento de las acciones que conforman el índice.

El volumen operado fue de 140,309,682 títulos, lo que muestra una jornada con una actividad considerable en el mercado.

En conjunto, los datos indican un mercado estable pero con ligera presión a la baja, dentro del comportamiento normal de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierre de Wall Street hoy 3 de diciembre 2025

Este miércoles, el Dow Jones Industrial Average cerró con una ganancia de 123.43 puntos, llegando a 47,597.89 unidades; por su parte, el S&P 500 bajó apenas 0.72 puntos (-0.01 %), quedando en 6,828.65; mientras que el Nasdaq Composite cayó 51.55 puntos (-0.22 %), hasta 23,362.12

Las pérdidas en tecnología se vieron compensadas por subidas en otros sectores de la bolsa, reduciendo el impacto general de la caída del sector tech.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 3 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.15 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Valor del Bitcoin hoy 3 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 3 de diciembre de 2025, se ubica en 93 mil 031 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.83% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 702 mil 213 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin hoy 3 de diciembre 2025|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 3 de diciembre 2025

El precio del petróleo cerró al alza este miércoles después de que Estados Unidos y Rusia no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania que podría haber aliviado las sanciones al sector petrolero de Moscú, aunque las ganancias fueron frenadas por temores a un exceso de oferta.



Petróleo Brent - 62.67 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 58.95 dólares por barril

Ambos contratos cayeron más de un 1 % en la sesión anterior.