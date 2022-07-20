Celebran boda con disparos al aire y una de las balas mata a la novia

Una novia en Irán murió el día de su boda debido a una bala perdida que la golpeó en la cabeza. Durante la celebración de la boda, un invitado realizó disparos al aire, pero un de los tiros golpeó a la novia provocándole la muerte.

De acuerdo con el medio New York Times, la novia identificada como Mahvash Leghaei, de 24 años de edad, celebrada su boda, cuando uno de los invitados comenzó a disparar su rifle de caza a pesar de no tener licencia, para seguir una tradición que es considerada ilegal en Irán.

El primer disparo que realizó el sujeto terminó sin problemas, sin embargo, el segundo tiro fue el que alcanzó a la novia en la cabeza e impactó a otros dos invitados de la boda. Los heridos fueron trasladados a un hospital para su atención.

“Recibimos una llamada de emergencia de un tiroteo en un salón de bodas en la ciudad de Firuzabad y los oficiales fueron enviados de inmediato”, indicó el coronel Mehdi Jokar, portavoz de la policía de Irán.

Iran

Bride is shot dead at her wedding in Iran during celebratory gunfire when stray bullet from a rifle hits her in the head

Mahvash Leghaei, 24, was killed on her own wedding day in Firuzabad

A guest, believed to be the groom's cousin, fired a high-powered hunting rifle pic.twitter.com/j3jJJlaIdR — MassiVeMaC (@SchengenStory) July 18, 2022

De acuerdo con medios locales, la bala atravesó el cráneo de la novia iraní, quien entró en coma y posteriormente falleció a causa de la gravedad de su herida, mientras que los dos invitados solo presentaron lesiones leves.

El hombre que realizó los disparos huyó del lugar, no obstante, las autoridades lograron detenerlo. Según las primeras versiones, el tirador era primo de la novia. New York Times informó que los órganos de la novia fueron donados para cumplir con los deseos de la mujer.

Disparar al aire en una boda es tradición en varios países

Disparar al aire durante una boda como manifestación de alegría es una tradición en varios países, principalmente árabes. Sin embargo, también resulta ser una costumbre peligrosa que ha dejado varios muertos, de acuerdo con la ONG de Líbano, Permanent Peace Movement (PPM).

Además, dicha tradición es ilegal en muchos de esos países, incluido Irán, donde se realizó la boda en la que murió la novia por una bala perdida.

“Naturalmente, cualquier perturbación del orden público como esta cruza la línea roja con la policía, y la gente necesita saber que, para crear una comunidad segura, está prohibido disparar en las bodas”, dijo Jokar, y añadió que se tomarán medidas contra toda persona que infringa la regla.