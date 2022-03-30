Continúan los bombardeos en Ucrania por parte de Rusia día 35

Crece la cifra de muertos y heridos dentro de Ucrania debido a los ataques de Rusia. Las autoridades de localidades severamente atacads como Mariupol estiman que el 90% de los edificios resultaron dañados y el 40% destruidos, incluidos hospitales, escuelas, guarderías y fábricas por bombardeos.

La ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, fue blanco de bombardeos "toda la noche", indicó este miércoles el gobernador de la región, pese al anuncio de Rusia de una reducción de su actividad militar en la región.

Fuerzas rusas atacaron instalaciones industriales en tres ataques en la región de Khmelnitskyi, en el oeste de Ucrania, durante la noche, ha informado el gobernador regional Serhiy Hamaliy.

Las autoridades de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, informaron este miércoles que ya son catorce los muertos y 36 los heridos a causa de un bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad.

Más de 4.1 millones de refugiados

La agencia de refugiados de Naciones Unidas informó que más de 4.1 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia, estableciendo una nueva marca en la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, 2.3 millones han entrado en Polonia.

En total, más de 20,000 habitantes de Mariupol han sido evacuados "contra su voluntad" a Rusia, según la municipalidad, que afirma que los rusos confiscaron sus documentos y los redirigieron "hacia ciudades rusas alejadas".

El sonido de las alarmas antiaéreas se volvió a escuchar en la noche de este martes en las ciudades de Kiev, Yitomir, Kharkiv, Dnipro y Poltava a pesar del anuncio por parte de Moscú de reducir sus operaciones militares en la capital de Ucrania y en la ciudad de Chernígov, según informó la prensa local.

Además, en la región de Lugansk, un gasoducto de alta presión ha resultado afectado debido a bombardeos de las tropas rusas, han asegurado en Telegram el jefe de la administración militar regional de Lugansk, Sergii Haidai.

El Ejército de Ucrania estimó este miércoles en "cerca de 17,300″ los soldados rusos muertos en combate desde el inicio de la invasión, una cifra superior a la reconocida por Moscú, que el viernes aseguró que más de 1,350 militares habían muerto en los enfrentamientos.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano resaltó en un mensaje en su cuenta oficial en Facebook que hasta la fecha han sido destruidos 605 carros de combate, 305 sistemas de artillería y 96 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados en el marco de las hostilidades.

Equipo bélico destruido

Apuntó que han sido destruidos 131 aviones, 131 helicópteros, 54 sistemas de defensa antiaérea, 1,184 vehículos, siete embarcaciones, 75 tanques de combustible y 81 drones.

La creciente dependencia de Rusia de los mercenarios para combatir en Ucrania es un indicio del ato costo que está teniendo la guerra para las fuerzas de Moscú, dijo Gran Bretaña. Según funcionarios occidentales, hasta 1,000 miembros del Grupo Wagner, una organización privada, han sido enviados al este de Ucrania. Moscú está tratando también de reclutar a sirios para luchar en el país.

El Kremlin ha acogido el hecho de que Kiev haya establecido por escrito sus demandas para el fin de la guerra en Ucrania, pero dijo que aún no había señales de avances.

Las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul el martes no dieron lugar a nada "muy prometedor" ni a ningún "avance", declaró hoy el Kremlin, echando un jarro de agua fría a las esperanzas de progresos para terminar con la guerra.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció un orden mundial más "justo" en colaboración con China, durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania.

