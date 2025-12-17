Secretaria de Trump, Susie Wiles, dice que el estadounidense tiene “personalidad de un alcohólico”

La Secretaria General de Donald Trump , Susie Wiles, sorprendió con unas declaraciones que hizo para una revista de origen estaodunidense. Uno de los comentarios más explosivos de Wiles fue sobre la personalidad del presidente. A pesar de que Trump es conocido por ser abstemio (no bebe alcohol), Wiles dijo que él "tiene la personalidad de un alcohólico".

Wiles, cuya experiencia viene de crecer con un padre alcohólico, explicó que las personas con este perfil suelen exagerar su personalidad. Dijo que Trump gobierna con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer. Nada, nada, nada", refiriéndose a su confianza ilimitada.

BREAKING: Vanity Fair author Chris Whipple just revealed stunning details from his conversations with Susie Wiles, Trump’s chief of staff.



Here’s what she told him:



- Wiles said she has read the Epstein documents and acknowledged that Trump’s name is in them.



- Wiles said… pic.twitter.com/MyFFdv1vRH — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 16, 2025

¿Venganza Política? La respuesta de Wiles

Al ser cuestionada sobre si los procesos judiciales contra oponentes políticos, como el exdirector del FBI James Comey , son una represalia, Wiles respondió con inusual franqueza. Admitió que la gente podría pensar que parece vengativo y agregó: "No puedo decirles por qué no deberían pensar eso".

Sin embargo, Wiles matizó que no cree que Trump se levante pensando en vengarse, sino que "cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha." También confesó que su intento de persuadir a Trump para que abandonara sus "ajustes de cuentas" en los primeros 90 días de su segundo mandato fracasó por completo.

#AlMomento | #DonaldTrump ordena un #bloqueo absoluto y total de todos los tanqueros sancionados que entran o salen de #Venezuela



Trump dice que dicho país está rodeado de la mayor Armada jamás desplegada en Sudamérica y que el régimen de Maduro es “organización terrorista… pic.twitter.com/HiGL8EgqV9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

Susie Wiles critica a aliados como Musk, Vance y Bondi

Wiles no se limitó a criticar a Trump, sino que ofreció evaluaciones ácidas de varios aliados clave.



J. D. Vance (Vicepresidente): Lo calificó como un teórico de la conspiración durante una década, sugiriendo que su cambio de crítico a aliado de Trump fue "en cierto modo político".

(Vicepresidente): Lo calificó como un teórico de la conspiración durante una década, sugiriendo que su cambio de crítico a aliado de Trump fue "en cierto modo político". Elon Musk

Pam Bondi (Fiscal General): Afirmó que "falló por completo" en el manejo de los archivos del caso Epstein

Wiles desmiente a Trump sobre Bill Clinton

La secretaria general corrigió directamente a Trump en público sobre una de sus acusaciones más frecuentes. Wiles desmintió que el expresidente Bill Clinton haya visitado la isla privada de Jeffrey Epstein. "No hay pruebas", aseguró. Y sobre la supuesta información incriminatoria en los archivos, dijo rotundamente: "El presidente se equivocó en eso".

Wiles expresó también sus propias reservas sobre la agenda de su jefe. Dijo que instó sin éxito a Trump a no indultar a los manifestantes más violentos del 6 de enero y presionó para evitar la imposición de impuestos importantes. También admitió que, en temas de deportación, el gobierno necesita "observar con más atención" para evitar errores.