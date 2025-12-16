¡Golpazo al narco! VIDEO: Estados Unidos destruye buques sospechosos en el Pacífico Oriental

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que fuerzas estadounidenses efectuaron ataques dirigidos contra tres buques presuntamente involucrados en actividades de narcotráfico en aguas del Océano Pacífico Oriental, una de las principales rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Como resultado del operativo, ocho personas murieron a bordo de las embarcaciones, de acuerdo con el reporte oficial difundido por el mando militar estadounidense, que también informó que esas acciones forman parte de una estrategia sostenida de interdicción marítima para frenar el flujo de drogas ilícitas en aguas internacionales.

¿Qué se sabe sobre los ataques de EU contra el narcotráfico marítimo?

Conforme al Comando Sur, los ataques se produjeron después de una serie de labores de inteligencia, vigilancia, además de reconocimiento, que permitieron identificar a los buques como parte de una red dedicada al narcotráfico marítimo.

Cabe decir que esas embarcaciones operaban en aguas del Pacífico Oriental, una zona estratégica frecuentemente utilizada para el transporte de cocaína y otras drogas desde Sudamérica hacia México y los Estados Unidos. Las autoridades señalaron que las fuerzas estadounidenses actuaron conforme a los protocolos de seguridad y derecho internacional, luego de que las tripulaciones de los buques no acataran órdenes de detención.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

¿Quiénes eran los tripulantes de las embarcaciones destruidas por EU?

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad ni nacionalidad de las ocho personas muertas en este nuevo ataque de Estados Unidos contra el narcotráfico marítimo . Las autoridades estadounidenses señalaron que la información permanece bajo investigación, además de que se mantiene coordinación con agencias internacionales y países aliados de la región.

El Comando Sur reiteró que el objetivo de estas operaciones no es el uso de fuerza letal, sino la interrupción de actividades criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad de la región. Cabe decir que el Pacífico Oriental es considerado uno de los corredores más activos del narcotráfico marítimo, esto debido a su amplitud geográfica, además de a la dificultad para una vigilancia constante.

De acuerdo con datos del “SOUTHCOM”, la mayoría de la cocaína con destino a Estados Unidos se transporta por vía marítima, utilizando lanchas rápidas, semisumergibles, además de buques pesqueros adaptados.

Estados Unidos dice que continuará con operaciones conjuntas, además de unilaterales, para combatir el narcotráfico en alta mar, ya que según ellos, estas acciones buscan debilitar financieramente a los cárteles, además de reducir la violencia asociada a estas redes criminales; ¿crees que el uso de fuerza militar en alta mar es una medida efectiva contra el narcotráfico o debería reforzarse la cooperación internacional?