Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia y aliado cercano de Vladimir Putin, extendió una oferta directa a Nicolás Maduro. En una entrevista con el medio estadounidense Newsmax publicada el lunes 15 de diciembre de 2025, Lukashenko asegura que Maduro cuenta con las “puertas abiertas” en su país si decide dejar el poder.

La grabación de la entrevista se realizó en Minsk el 13 de diciembre de 2025, y fragmentos circulan en el canal de Telegram Pul Pervogo, vinculado a la administración presidencial.

"Puertas abiertas": Alexander Lukashenko ofrece refugio a Nicolás Maduro en Bielorrusia

Lukashenko enfatizó las relaciones históricas entre ambos países. “ Maduro nunca fue un enemigo o adversario para nosotros. Si quisiera venir a Bielorrusia, las puertas para él están abiertas”, declaró el líder bielorruso. Sin embargo, alegó que nunca han sostenido tales conversaciones. “Pero déjenme decirles con honestidad, esto nunca se ha discutido. Maduro no es el tipo de persona que se va o huye. Es un tipo duro” señaló.

Aunque Lukashenko aseguró que no ha sostenido encuentros con Maduro Moros, el embajador de Venezuela en Rusia ha tenido varios encuentros con el líder bielorruso para que Maduro visitara su país, reportó la agencia estatal de noticias Belta hace unas semanas.

Lukashenko has confirmed that he offered Nicolás Maduro asylum in Belarus if the need arises. pic.twitter.com/SJCaSXIgD8 — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Esta declaración surge en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Washington acumula fuerzas militares en el Caribe sur, ataca embarcaciones ligadas al narcotráfico y hay comentarios de Donald Trump sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela.

Treinta años de poder: ¿Por qué Alexander Lukashenko es considerado el último dictador de Europa?

Lukashenko lleva más de 30 años en el poder, después de que la República de Bielorrusia nació tras la separación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) en 1991. El entonces integrante del parlamento hizo campaña y ganó las elecciones de 1994.

Es el único mandatario que ha tenido el país desde entonces y ha marginado a potenciales rivales de la oposición. En 2004, gracias a un referéndum, extendió su mandato más allá de los límites marcados por la Constitución.

Advertencia a Washington: Lukashenko vaticina un "segundo Vietnam" si EU invade Venezuela

Lukashenko rechazó cualquier escalada militar y propuso un diálogo directo con Trump. "Estoy absolutamente convencido de que todos los temas, todos los deseos de Estados Unidos se pueden resolver hoy de manera pacífica", afirmó.

Belarusian President Lukashenko:



If you want all Venezuelans to rally around Maduro, then you will start a war against Venezuela.



This must not be done under any circumstances. pic.twitter.com/RdBQ3SBXnl — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 16, 2025

El líder bielorruso comparó un eventual conflicto en Venezuela con “un segundo Vietnam”. “¡¿Lo necesitan?! No. Así que no hay necesidad de librar una guerra. Pueden llegar a un acuerdo”.

