VIDEO: Nicolás Maduro es un “narcodictador": José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Ante las declaraciones de líderes de izquierda en América Latina, la más reciente, de Nicolás Maduro, José Antonio Kast , presidente electo de Chile, calificó al tirano como un “narcodictador”.

En uno de sus programas de la televisión controlada por el gobierno “Con Maduro Más”, el dictador de Venezuela tachó al exdiputado chileno como un “nazi” y advirtió que si tocaba a un venezolano, tuviera “cuidadito”.

"Cuidadito con los venezolanos": la advertencia de Nicolás Maduro al presidente electo de Chile

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, alegó Maduro en el canal Venezolana de Televisión.

Ante ello, Kast, quien ganó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Chile con 58% de los votos de los ciudadanos, señaló que las palabras del tirano venezolano le “tienen sin cuidado”.

"Narcodictador": la contundente respuesta de José Antonio Kast a las amenazas de Maduro

“(Maduro) es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, afirmó José Antonio Kast, poco antes de salir del aeropuerto de Santiago de Chile, para una visita a Argentina.

⭕ #Ahora24H



Kast responde a críticas de Maduro: "Me tienen sin cuidado (...) Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos"





— 24 Horas (@24HorasTVN) December 16, 2025

Las propuestas de Kast incluyen la construcción de muros, trincheras y cercas eléctricas a lo largo de la frontera, así como la creación de una fuerza policial similar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para detener y expulsar a los migrantes. También se ha comprometido a expulsar a todos los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país y los ha animado a irse antes de asumir el cargo.

Eje Santiago-Buenos Aires: Javier Milei recibe a Kast en la Casa Rosada tras su triunfo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, visitó Argentina este 16 de diciembre de 2025, dos días después de haber triunfado en las elecciones de su país.

El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.



Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025

El futuro mandatario chileno fue recibido en la Casa Rosada, la residencia presidencial argentina, por Javier Milei, así como por Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y Pablo Quirno, canciller argentino.

