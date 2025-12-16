Explosiones en Cali: Atentado terrorista en Colombia deja dos policías muertos

Dos explosiones sacudieron la madrugada de este martes 16 de diciembre de 2025 en Cali, Colombia . Las detonaciones ocurrieron en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali y dejaron como saldo dos policías muertos. Autoridades confirmaron que los uniformados se movilizaban en una moto patrulla cuando sufrieron el ataque.

Terror en Cali: dos policías muertos tras atentado con explosivos

La primera detonación se registró alrededor de las 3:00 horas, tiempo local. Una patrulla motorizada pasaba por el lugar cuando la explosión la alcanzó.

Los policías sufrieron heridas graves y fueron trasladados al Hospital Fundación Valle del Lili, donde murieron debido a la gravedad de sus lesiones. El sitio queda cerca del polideportivo María Isabel Urrutia y de una estación de la Policía Metropolitana de Cali. Según autoridades, los responsables activaron la carga de explosivos justo en el instante cuando pasaron los oficiales.

Doble explosión en el oriente de Cali: patrulla motorizada fue el blanco del ataque

Una hora después, sobre las 4:00 horas, otra explosión ocurrió en cercanías a la misma zona. Esta segunda detonación no dejó heridos, pero aumentó la alerta en el sector. El oriente de Cali fue testigo de estos eventos contra miembros de la fuerza pública. Hasta ahora, ningún grupo armado se atribuyó el ataque terrorista. Las autoridades anunciaron que ya investigan los móviles y desconocen detalles sobre los perpetradores.

¿Quiénes eran los oficiales caídos? Perfiles de los subintendentes Gómez y Melo

Las víctimas responden a los nombres del subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años, y del subintendente Robert Stiven Melo Londoño, de 33 años. Gómez Ochoa llevaba 15 años como oficial, mientras que Melo Londoño sumaba 12 años de servicio.

Esta no es la primera vez que ocurren atentados de este tipo en Colombia. En agosto de 2025, un coche bomba explotó a las afueras de una escuela militar en Cali, que dejó site muertos y alrededor de 40 heridos.

Mientras que en junio de este año otro atentado terrorista afuera de una estación de policía y de un Centro de Atención Inmediata causó la muerte de dos personas y cinco heridos.

