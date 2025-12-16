Trump extiende a 32 la lista de países con restricciones de entrada a EU; ¿cuáles son?

Este 16 de diciembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , firmó una Proclamación que expande la lista de países con restricciones para entrar al país norteamericano. El veto es ahora total para cinco países más, sumándose a la lista original de 12 (como Afganistán, Irán y Libia). Los nuevos países con restricciones completas son:



Burkina Faso

Mali

Níger

Sudán del Sur

Siria

Además, los viajeros que usen documentos emitidos por la Autoridad Palestina también se enfrentan a una prohibición total de entrada. La Casa Blanca justificó esta inclusión por la presencia de grupos terroristas en Cisjordania y Gaza y la dificultad para verificar la identidad de los viajeros.

Trump agregó 15 nuevos países

La Proclamación introdujo restricciones parciales que afectan principalmente las visas de turista (B-1/B-2), estudiantes (F, M) y visitantes de intercambio (J) para 15 países, en su mayoría africanos.

La Casa Blanca citó como principales razones las altas tasas de sobreestadía (personas que se quedan más tiempo del permitido por su visa) y la negativa de algunas naciones a recibir de vuelta a sus ciudadanos deportados. Algunos países del Caribe, como Antigua y Barbuda y Dominica, fueron incluidos por sus programas de "Ciudadanía por Inversión" (CBI), que, según EU, podrían ocultar identidades.

Por "Seguridad Nacional" dice Trump

El Gobierno de Trump aseguró que la expansión es necesaria para cumplir con su deber de defender a los ciudadanos. La Casa Blanca argumenta que la lista de países fue determinada basándose en un análisis que revela:



Fallas en la verificación: Países con corrupción y documentos civiles poco confiables.

Países con corrupción y documentos civiles poco confiables. Riesgo terrorista: Presencia de grupos extremistas en naciones como Nigeria.

Presencia de grupos extremistas en naciones como Nigeria. Desacato a leyes migratorias: Altas tasas de personas que se quedan ilegalmente o países que se niegan a aceptar a sus deportados.

Qué pasa con los viajeros que ya tienen boleto para Estados Unidos

La prohibición entra en vigor el 1 de enero. Los individuos de los países afectados que ya tienen boletos o visas deben consultar inmediatamente con sus aerolíneas y con la embajada o consulado estadounidense más cercano. Aunque existen excepciones (residentes permanentes, ciertos tipos de visas profesionales y diplomáticas), la mayoría de los viajeros de países con veto total verán denegada su entrada.

Las restricciones se endurecieron luego del último tiroteo en la Universidad de Brown , el cual puso en alerta al presidente Donald Trump; el saldo de la tragedia fue de 2 muertos y 9 heridos.