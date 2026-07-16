¿Prohibida o legal? Así será la moneda de Trump que ya provoca polémica en Estados Unidos

La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó la producción de una nueva moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, una pieza creada para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país.

El Departamento del Tesoro confirmó que la acuñación ya está en marcha en Filadelfia y explicó que la moneda será presentada durante el otoño; además de mostrar la imagen de Trump en el anverso, la pieza incorpora elementos alusivos a la historia de Estados Unidos y forma parte de las celebraciones nacionales previstas para 2026.

Aunque el anuncio despertó interés por su diseño, también abrió un debate sobre si una persona viva puede aparecer en una moneda oficial estadounidense.

¿Es legal que Trump aparezca en una moneda oficial?

La decisión provocó cuestionamientos porque existe una legislación estadounidense que restringe el uso del retrato de personas vivas en el dinero del país; sin embargo, las autoridades sostienen que esa disposición aplica al papel moneda elaborado por la Oficina de Grabado e Impresión y no necesariamente a las monedas acuñadas por la Casa de la Moneda.

Además, recordaron que el Congreso autorizó la emisión de monedas conmemorativas por el 250 aniversario de Estados Unidos y citaron como antecedente la inclusión del entonces presidente Calvin Coolidge en una moneda emitida durante las celebraciones del 150 aniversario del país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que ese precedente respalda la decisión adoptada para esta edición especial.

Por su parte, Donald Trump declaró sentirse "honrado" por aparecer en la pieza, la cual comenzará a distribuirse como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la independencia estadounidense.

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¿Cómo será la nueva moneda de Trump?

El diseño definitivo presenta el retrato de Donald Trump con traje y corbata. Sobre la parte superior aparece la palabra "LIBERTY", mientras que en el centro puede leerse la frase "IN GOD WE TRUST" y, en la parte inferior, los años 1776-2026, en referencia al aniversario de la independencia estadounidense.

En el reverso se conserva uno de los símbolos más reconocibles del país: el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos; también incluye la inscripción "UNITED STATES OF AMERICA", el valor de "ONE DOLLAR", el lema en latín "E PLURIBUS UNUM" y el número 250, que identifica la conmemoración.

El Departamento del Tesoro también confirmó que la pieza no será de oro macizo, como algunos usuarios llegaron a pensar tras conocerse el proyecto; en realidad, tendrá un acabado dorado como parte del diseño conmemorativo.