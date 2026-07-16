Tragedia en Alcatraz: Naufragio deja un muerto y tres desaparecidos

Equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda para tratar de localizar a las personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 20 personas, a unos metros de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco.

Los primeros reportes de las autoridades indican que el accidente dejó, hasta el momento, un saldo de una persona fallecida y tres desaparecidas.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Bomberos de San Francisco, el incidente fue reportado alrededor de las 15:35 horas locales. Los rescatistas recibieron una llamada de emergencia en la que se alertaba sobre un barco en llamas que se encontraba a 550 metros de la isla de Alcatraz.

#EEUU | Una persona murió y tres más permanecen desaparecidas tras el incendio y volcadura de una embarcación con 19 pasajeros cerca de la isla de Alcatraz.



Equipos de rescate continúan la búsqueda en la zona. pic.twitter.com/9ETlT0HWxg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 15, 2026

El jefe de bomberos de San Francisco explicó que los equipos de rescate acudieron al lugar y comenzaron las labores de auxilio para las personas que viajaban en la embarcación.

Una persona murió por naufragio en Alcatraz

Durante el operativo, uno de los pasajeros fue encontrado en estado crítico y los socorristas intentaron reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

En un primer momento, las autoridades reportaron que dos personas se encontraban desaparecidas. Sin embargo, horas después la cifra fue actualizada a tres, luego de que algunos testigos proporcionaran nuevos datos sobre el número de pasajeros que no habían sido localizados tras el hundimiento.

Las autoridades también confirmaron que las otras 16 personas que se encontraban a bordo del barco fueron rescatadas con vida. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de la persona fallecida ni de los desaparecidos, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Naufragio de embarcación en Alcatraz es un misterio

Por ahora, las autoridades no han precisado si la embarcación se dirigía hacia la isla de Alcatraz, si había salido de ese sitio o si realizaba algún otro recorrido por la bahía de San Francisco.

La isla de Alcatraz, ubicada frente a la costa de San Francisco, alberga una de las prisiones más famosas de la historia, que con el paso de los años se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad y es visitada cada año por miles de personas.