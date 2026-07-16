“Me entregó su diario": Madre de Noelia Castillo, quien pidió la eutanasia, denuncia ante la Fiscalía a los violadores de su hija

Noelia Castillo, quien tenía paraplejia después de intentar quitarse la vida tras una agresión sexual en España y solicitó la eutanasia, escribió un diario, el cual le brindó a su madre, Yolanda Ramos, quien decidió acudir ante las autoridades para pedir justicia tras lo sucedido a su hija.

Cabe recordar que el 26 de marzo de 2026, los médicos en Barcelona le aplicaron la eutanasia a Noelia Castillo Ramos, quien tenía 25 años de edad, tras una batalla legal de al menos 20 meses.

El legado de Noelia Castillo: El diario que busca justicia

“He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. El mismo día que ella murió, me dio su diario y cuando yo lo leí, entendí muchas cosas”, narró Yolanda en un video publicado por la organización civil Abogados Cristianos.

Afirmó que acudiría a la Fiscalía para demandar justicia por lo sucedido a su hija. Noelia Castillo narró en una entrevista emitida en televisión antes de morir que sufrió al menos dos agresiones sexuales.

🔴ÚLTIMA HORA | La madre de Noelia, representada por Abogados Cristianos, pide a la Fiscalía que identifique y juzgue a los violadores de su hija. pic.twitter.com/Hy1mvFELtJ — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) July 16, 2026

Cronología del caso y la lucha legal de Yolanda Ramos

La primera agresión sexual fue por quien entonces era su novio, quien la obligó a mantener relaciones sexuales, pero Noelia había escrito en su diario que no quería, “pero él insistió y me sentí forzada”.

La segunda violación ocurrió el 3 de octubre de 2022, cuando un mesero la drogó y tres sujetos la violaron. Tres días después de dicho suceso, Noelia Castillo trató de quitarse la vida al lanzarse de un quinto piso.

¿Qué contempla la legislación española sobre agresiones sexuales?

La legislación española contempla que la agresión sexual es un delito que no se extingue si la víctima muere. El proceso de investigación sólo puede iniciar con la denuncia de la víctima, su representante legal o de la fiscalía.

El papel de Abogados Cristianos en la denuncia

Yolanda Ramos es representada por Abogados Cristianos, la misma organización que ayudó al padre de Noelia a tratar de frenar el proceso de eutanasia que había solicitado ante las autoridades españolas.

“A mi hija ya no me la van a devolver, pero tampoco quiero que todo esto quede en el olvido. Lo hago por ella y también por otras chicas que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian, y esto no es justo. Yo solamente quiero justicia”, mencionó Yolanda.