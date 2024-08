La caja negra del avión que cayó en Brasil y dejó un saldo de 62 personas muertas es analizada por especialistas en aviación. Medios locales revelaron los primeros indicios de lo que muestra este registro.

Cabe recordar que la aeronave turbohélice ATR-72, de la aerolínea Voepass, tenía como destino Sao Paulo, desde Cascavel, en el estado de Paraná, al sur brasileño, pero se desplomó a las 13:30 horas tiempo local, el viernes 9 de agosto de 2024.

El avión cayó en la localidad de Vinhedo, a 80 kilómetros de Sao Paulo, en una zona residencial. Aunque todas las personas a bordo fallecieron, nadie en tierra murió debido al incidente.

¿Qué dice la caja negra del Voepass caído en Brasil?

La grabadora de voz del avión ATR-72 operado por Voepass muestra que tanto el piloto como el copiloto notaron una fuerte pérdida de altitud aproximadamente un minuto antes del accidente, aseguró la cadena brasileña Tv Globo.

Lo informado en el noticiero nocturno del canal, Jornal Nacional, asegura que la transición de la caja negra tiene dos horas de grabaciones de audio, entre ello, una pregunta del copiloto al piloto sobre lo que estaba pasando, así como que el avión necesitaba “más potencia” para estabilizarse.

La información publicada en el noticiero de la televisión brasileña es con base en personas no identificadas que trabajan en la investigación del incidente. Tv Globo no divulgó audios ni la transcripción entera de la caja negra.

Las Fuerzas Aéreas de Brasil informaron en un comunicado emitido el día del accidente que los pilotos del avión de Voepass no informaron de ninguna emergencia ni de condiciones meteorológicas adversas.

Tv Globo añadió que un posible problema de hielo en las alas del avión no fue descartado, ni confirmado por las autoridades.

¿Qué es la caja negra y para qué sirve?

La caja negra es un dispositivo que graba y almacena parámetros de los aparatos, como motores, de instrumentos de medición, altitud y velocidad de un avión, así como las comunicaciones entre pilotos y el control de tierra o con otras aeronaves, recuerda la Escuela de Aviación Europea.

Este tipo de dispositivos que, por cierto, son de colores llamativos como el naranja, para ser fácilmente localizados, ayudan a analizar las causas de un siniestro en la aviación.

Con información de Reuters.