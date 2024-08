¡No le tocaba! Hombre se retrasa para tomar un café y se salva de morir en el avión que se estrelló en Sao Paulo

En medio de la profunda tristeza que ha sumido a Brasil tras el trágico accidente aéreo en Vinhedo, Sao Paulo, donde 61 personas perdieron la vida, emerge una historia conmovedora que nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza del destino. Adriano Assis, un pasajero que debía abordar el fatídico vuelo, se salvó de milagro al perder su avión por un simple descuido.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, Assis relató a una televisora cómo la vida le dio una segunda oportunidad. Tenía planeado tomar un vuelo de conexión desde Cascavel a Río de Janeiro, con una escala en Sao Paulo. Al llegar al aeropuerto, se encontró con que su vuelo original había sido reasignado a otra aerolínea, Voepass, y el mostrador de embarque estaba cerrado.

🇧🇷 | Adriano Assis es el pasajero que no pudo embarcar en el vuelo que se estrelló este viernes en Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y pudo llamar a su familia para confirmar que estaba sano y salvo, según reportó el medio local O Estado de S. Paulo.



La Policía…

No dejan abordar al pasajero al vuelo que momentos después se estrella en Sao Paulo

Desorientado, Assis decidió esperar en la cafetería. Cuando regresó al mostrador, una larga fila lo esperaba. Para su sorpresa, le informaron que el vuelo ya había partido. “Discutí con ellos, pero no me dejaron embarcar. Hoy quiero agradecerles, porque si no hubieran hecho su trabajo, quizá yo no estaría aquí dando esta entrevista”, aseguró Assis con la voz entrecortada.

La decisión de un empleado de la aerolínea de apegarse a los protocolos y negarle el embarque a Assis, a pesar de sus insistencias, resultó ser una acción que le salvó la vida. Si hubiese abordado el avión, habría compartido el mismo destino que las otras 61 personas que perdieron la vida en el trágico accidente.

#ÚLTIMAHORA | Tras haber despegado, un avión de pasajeros terminó desplomándose en el cielo de #SaoPaulo.



Reportes indican que se habría estrellado en el barrio de #Capela.



👉https://t.co/huKk5W49ba

El bimotor ATR-72-500 de la aerolínea Voepass se precipitó a tierra minutos antes de alcanzar el aeropuerto de Guarulhos, dejando una escena desoladora. Varios videos captados por testigos muestran cómo el avión cayó en picada, impactando contra una zona residencial. Afortunadamente, no hubo víctimas en tierra gracias a que el avión se estrelló en un área deshabitada del condominio.

Autoridades investigan trágico accidente aéreo en Sao Paulo

Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, la familia y amigos de las víctimas lloran la pérdida de sus seres queridos. La tragedia ha dejado una profunda huella en la comunidad brasileña y ha generado un llamado a reforzar las medidas de seguridad en el transporte aéreo.