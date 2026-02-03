¡Emergencia sanitaria! Virus del sarampión paraliza centro de detención de migrantes en Texas

El sarampión, uno de los virus más contagiosos del mundo, ha llegado a un centro de detención de migrantes en Texas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó dos casos activos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur del estado.

Actualmente, en este lugar se encuentran más de mil 200 inmigrantes, incluyendo unos 400 menores de edad; respecto de los dos infectados se informa que ya se encuentran en cuarentena; sin embargo, este brote genera pánico tras un caso similar en Arizona.

ALERT: DHS has had to lock down its Dilley detention center after multiple migrants were confirmed to have active measles cases, according to CBS News. pic.twitter.com/bRqr8yH1x9 — The Western Journal (@WesternJournalX) February 2, 2026

¿Qué pasa en el centro de detención de inmigrantes en Texas?

El Departamento de Servicios de Salud de Texas detectó los casos el viernes pasado y ante la situación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) suspendió todo movimiento interno, aislando contactos sospechosos.

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

(DHS), aseguró que se trata de "medidas inmediatas para controlar la propagación", con monitoreo médico constante. Cabe decir que este centro, con capacidad para 2 mil 400 personas, alberga principalmente familias migrantes.

An ICE detention center in Texas is now on lockdown after officials detected cases of measles.



The measles cases at the Dilley Immigration Processing Center were detected Friday, Department of Homeland Security spokesperson Tricia McLaughlin said in a statement to CBS News. The… pic.twitter.com/jhRxzawz9S — CBS News (@CBSNews) February 2, 2026

¿Conexión con el brote de sarampión en Arizona?

Días antes, el Departamento de Salud Pública de Arizona reportó un caso activo registrado en el Centro de Detención de Florence, en un detenido de origen mexicano. Es por esto que ambas instalaciones de ICE activaron protocolos, recordando que el sarampión es altamente contagioso (R0 de 12-18) y prevenible con la vacuna MMR.

We’ve identified a new public measles exposure location connected to a non-county resident.



Measles community transmission is ongoing in Maricopa County. If you were at the listed location during the dates and times shown, please:



• Check your vaccination status

(1/2) pic.twitter.com/XrMXyAUX2n — Maricopa County Public Health (@Maricopahealth) January 28, 2026

¿Cuáles son los riesgos del sarampión y medidas?

Autoridades sanitarias señalan que el riego de contagio es alto debido al hacinamiento y que entre los síntomas más comunes se presenta fiebre, sarpullido, además de complicaciones graves en niños no vacunados.

Cabe decir que organizaciones de derechos humanos exigen liberaciones inmediatas, mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportan un aumento de casos de sarampión en Estados Unidos (más de 100 en 2025), por lo que ICE prioriza atención médica y vacunación. Este brote resalta vulnerabilidades en centros migratorios; ¿deben liberarse detenidos por salud?