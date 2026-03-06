Surgen fuertes datos de la muerte de Ana Karen Nute tras subir a mototaxi en Edomex

El caso de Ana Karen Nute Téllez dio un giro al darse a conocer nuevos detalles de su desaparición y muerte tras tomar un mototaxi por aplicación en el Estado de México.

Salió de casa y no volvió. El 28 de febrero de 2026 fue el último día que su familia supo de ella. El 1 de marzo fue reportada como desaparecida en el municipio de San Antonio La Isla

La joven de 19 años estuvo desaparecida, pero el 3 de marzo pasado, lamentablemente, fue localizada sin vida a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Ana Karen Nute Téllez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/Yz1pFBb0cq — COBUPEM (@COBUPEM) March 2, 2026

Conductor de mototaxi iba ebrio al aceptar viaje de Ana Karen Nute

Daniel “N” es el nombre del presunto implicado. Es el conductor que traía la motocicleta a la que la joven subió aquel día.

La joven acudió a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio La Isla, pero alrededor de las 23:00 horas, solicitó un viaje por app para regresar a casa en Metepec.

Su familia dejó de tener contacto con ella. El viaje apareció como finalizado en la aplicación, pero ella nunca llegó a su destino y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Ahora se sabe que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el detenido presuntamente prestó el servicio en estado de ebriedad, por lo que agredió a su víctima privándola de la vida poco después de haber iniciado el traslado.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx detuvo a Daniel “N”, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de identidad resguardada A.K.N.T., el… pic.twitter.com/tnaIa5BsIb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 4, 2026

Video del viaje de Ana Karen Nute: moto no estaba registrada para hacer viajes en la app

En redes sociales circuló un video que muestra los momentos antes de que la joven desapareciera. En la grabación se observa pasar el mototaxi por aplicación, solicitado a través de la plataforma Didi.

El día de los hechos, cerca de las 23:15 horas, una motocicleta azul y sin placas de circulación arribó a la entrada de un fraccionamiento donde se encontraba la joven, quien abordó la unidad.

La Fiscalía del Edomex logró confirmar que la plataforma digital DiDi sí recibió la solicitud de un servicio de taxi por parte de la víctima, el cual fue atendido por un sujeto identificado como Daniel “N”.

Este hombre, aunque estaba dado de alta como chofer de dicha empresa, el día de los hechos habría acudido a prestar el servicio en una motocicleta que no estaba registrada en la plataforma.

Mototaxista intentó asaltar a Ana Karen Nute

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el día de los hechos, la víctima subió a la motocicleta conducida por Daniel “N”, y en algún momento, al circular sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, del municipio de Metepec, habría detenido la marcha y marcado como finalizado el viaje.

Daniel “N” habría intentado despojar de sus pertenencias a la víctima, quien intentó alejarse de él; sin embargo, la alcanzó y sometió por la espalda.

La mujer fue llevada contra su voluntad hasta llegar a un árbol donde este sujeto continuó asfixiándola, causándole edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulación en su modalidad de antebraquial, privándola de la vida.

Conductor de mototaxi sobornó a policías para no ser detenido

El 3 de marzo, agentes ubicaron el domicilio de Daniel “N” en el municipio de Calimaya, donde fue detenido por el delito de cohecho, ya que habría ofrecido dinero para evitar que los policías de investigación lo detuvieran.

Posteriormente, fue acusado por el delito de feminicidio. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Santiaguito, donde un juez determinará su situación jurídica.

Daniel "N", luego de un juicio en su contra, y en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de condena de 40 a 70 años de prisión.

