Ocultó el feminicidio de su pareja en CDMX, pero una mentira lo delató

Un hombre intentó ocultar un feminicidio en la Ciudad de México (CDMX), pues la investigación reveló que era mentira y el presunto responsable declaró a las autoridades.

El presunto implicado en la muerte de la víctima ya fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio.

Detenido inventó que víctima de feminicidio murió por causa natural

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Eduardo “N”, quien inicialmente reportó el fallecimiento de su pareja como resultado de causas naturales.

El 19 de enero de 2026, el hombre llamó a los servicios de emergencia para informar que su pareja había fallecido al interior de un inmueble ubicado en Cuajimalpa, señalando que se trataba de causas naturales.

Sin embargo, tras las diligencias ministeriales y periciales realizadas por personal de la Fiscalía de la CDMX, los datos de prueba recabados permitieron establecer que la muerte fue consecuencia de una agresión violenta por razones de género.

Víctima de feminicidio en CDMX fue agredida físicamente

La investigación determinó que el imputado se encontraba en compañía de la mujer al momento de la agresión física que habría derivado en su fallecimiento.

Con base en estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, la cual fue ejecutada el 19 de febrero por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Procesan a sujeto por feminicidio de su pareja en CDMX

Durante la audiencia inicial, celebrada un día después de su detención, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo “N”.

El juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El delito de feminicidio en la CDMX, de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, se comete cuando alguien, por razones de género, priva de la vida a una mujer. La pena para este delito es de 35 a 70 años de cárcel.

