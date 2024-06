Buenos Aires declara “persona non grata” a Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de declarar como “persona non grata” a Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, debido a “las graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos en su país”.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario, y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) aplaudió el logro conseguido. A pesar de que la mayoría de la Cámara voto a favor del proyecto, los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron, mientras que los legisladores de Unión por la Patria votaron en contra.

“En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, afirmó Claudio Romero.

Este hecho convierte a la capital Argentina en la primera ciudad de América Latina en colocar en ese estatus a un jefe de gobierno.

Este jueves la @LegisCABA declaró "persona no grata" al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Agradecemos a los legisladores que, como siempre, han escuchado a los miles de venezolanos en la Argentina, quienes son el testimonio más fiel de lo que significa la barbarie chavista.… pic.twitter.com/vuBxbzeylN — Elisa Trotta (@EliTrotta) June 13, 2024

La resolución se da en medio de la diáspora venezolana en Argentina

Actualmente, se estima que más de 5 millones de personas de nacionalidad venezolana radican fuera de su país, de las cuales aproximadamente 4 millones lo hacen en países de Latinoamérica y el Caribe.

Respecto a esto, la secretaria general de la FADD, Elisa Trotta, celebró la medida tomada por la Legislatura de Buenos Aires, pues considera que así se va a respaldar a los más de 220 venezolanos y venezolanas que viven en Argentina después de haber escapado de su país.

“Con esta resolución, la ciudad de Buenos Aires reafirma sus principios en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos y hace valer esa promesa de ‘nunca más’ dictaduras, no solo en Argentina, sino en toda nuestra región latinoamericana”, expresó Elisa Trotta.

La iniciativa viene acompañada de numerosas denuncias y de advertencias internacionales a causa de las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Venezuela a cargo de Nicolás Maduro.

Cabe destacar que este proyecto tuvo sus antecedentes en enero del 2023, cuando las coaliciones de “Vamos Juntos” y “La Libertad Avanza” presentaron la iniciativa para impedir que el mandatario venezolano arribara al país durante la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).