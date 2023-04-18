Estudio revela que la Tierra se encuentra en una burbuja cósmica, mejor conocida como Burbuja Local

Un estudio efectuado por el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (CfA) y el Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI), revela que la formación de estrellas cercanas al Sistema Solar se encontraría relacionada con una burbuja cósmica de gas, mejor conocida como una Burbuja Local en donde se encontraría la Tierra.

Conforme al estudio compartido por el sitio web de Nature, la Tierra se encuentra ubicada en un vacío de mil años luz de diámetro, en lo que sería una Burbuja Local que está rodeada de gas neutro, es decir frío y denso, además de una fuerte capa de polvo.

De acuerdo con la investigación, desde hace 14 millones de años, se estaría formando una Burbuja Local creada por una serie de supernovas, la cual sería responsable del origen de las últimas estrellas que se encuentran cercanas al Sistema Solar.

La investigación también habría sugerido que dicha Burbuja Local, se habría inflado por al menos 15 fuertes explosiones estelares, que impactaron objetos en un vacío gigante y misterioso. "Una cavidad de plasma de baja densidad y alta temperatura rodeada por una capa de gas y polvo frío y neutro", es la descripción que ofrecieron los expertos.

Catherine Zucker @cszucker telling us about the Local Bubble @NYUPhysics. It’s still a thing! And it’s responsible for a lot of star formation. pic.twitter.com/LserfQb7oG — David W Hogg (@davidwhogg) November 9, 2022

La Tierra se encuentra en una misteriosa burbuja cósmica

Catherine Zucker, astrónoma ha señalado que: "Por primera vez podemos explicar cómo comenzó la formación de las estrellas cercanas" y agrega que: "Hemos calculado que unas 15 supernovas han estallado a lo largo de millones de años para formar la Burbuja Local que vemos hoy en día".

En el estudio publicado en la revista Nature se señala que la Tierra se ubica en un vacío de mil años luz de diámetro, rodeada de gas frío y denso, además de que todas las estrellas jóvenes, ubicadas a unos 500 años luz de distancia de la Tierra, se encuentran en la superficie de una burbuja gigante mejor conocida como Burbuja Local.

Expertos señalan que prácticamente todos los complejos de formación de estrellas en la vecindad solar se encuentran ubicados en la superficie de la Burbuja Local y que sus estrellas jóvenes muestran una expansión hacia afuera principalmente perpendicular a la superficie de la burbuja cósmica.

Durante años, los científicos se han enfocado en encontrar todo lo relacionado con la Tierra, con la finalidad de darle sentido a la existencia del universo. Actualmente, se han identificado siete regiones de nubes moleculares en la superficie de esta Burbuja Local en donde se pueden formar estrellas.

¿Qué es una Burbuja Local o burbuja cósmica?

La Burbuja Local es una cavidad en el medio interestelar ubicado en el Brazo de Orión de la Vía Lácteala Vía Láctea. Tiene al menos un diámetro de 300 años luz cuya densidad de hidrógeno neutro es aproximadamente una décima parte de los 0.5 átomos por cm³ que existen como promedio en el medio interestelar de nuestra galaxia.

A dicha burbuja, una especie de pompa de jabón explosiva y muy caliente, también se le conoce como burbuja cósmica y es como si se tratara de un baño maría a una temperatura de un millón de grados en el que está inmerso nuestro Sistema Solar.