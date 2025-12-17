El secreto detrás de “El Burrito Sabanero”, una de las canciones navideñas que conquista al mundo

Imagina un ritmo alegre que hace bailar a prácticamente todos los niños durante las posadas mexicanas, además de a familias enteras en las cenas navideñas. El “Burrito Sabanero”, es el villancico navideño que se convirtió en una de las canciones navideñas más emblemáticas durante las fiestas decembrinas.

El “Burrito Sabanero” fue compuesto en 1972 por el legendario músico venezolano, Hugo Blanco, según registros de la Sociedad Venezolana de Autores y Compositores (SAVECA), además de biografías publicadas en “El Nacional de Venezuela”. De hecho, Blanco es también el creador de la emblemática canción "Moliendo Café", un joropo que vendió millones, pero que con “Mi Burrito Sabanero” logró una excelsa fusión del folclor llanero con la magia de la Navidad.

¿Por qué se llama "Burrito Sabanero" y qué lo hace tan adictivo?

¿De qué se trata la canción del “Burrito Sabanero”? La icónica canción navideña evoca la travesía de un niño hacia Belén montado en su burrito sabanero, que simplemente hace referencia a la Gran Sabana, vasta región natural del sureste venezolano, protegida como Parque Nacional Canaima por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

Se trata de un tema navideño que Hugo Blanco incluye en un disco del grupo infantil La Rondallita, en la que el solista es el niño Ricardo Cuenci. Es un tema de interpretación obligada en la época decembrina, en muchas partes del mundo Sacven

La letra de Hugo Blanco narra un alegre y humilde viaje: "De la gran sabana vengo yo, siguiendo la estrella que al mundo guió". Inspirado en tradiciones venezolanas, usa el cuatro, un instrumento de cuerdas típico de los Llanos, como confirma el etnólogo venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera en su libro El folklore musical de Venezuela (1972).

De hecho, la simplicidad de “Mi Burrito Sabanero” la hace ideal para festivales navideños en las escuelas mexicanas, en donde comúnmente los maestros la eligen por su facilidad para aprender.

¿Cómo se volvió un villancico universal en México y el mundo?

De hecho, su explosión llegó en los 70 gracias a discos de Simón Díaz y Pastor López, que fueron difundidos ampliamente en Latinoamérica. En la actualidad, “El Burrito Sabanero” supera 100 millones de reproducciones en YouTube, según datos de la plataforma al 2025.

Este villancico navideño se tradujo al inglés como "The Little Donkey from the Plains", en francés y hasta euskera, adaptándose a diversas culturas, pero sin perder su esencia folclórica.

En México, esta canción es un ícono de la Navidad: posadas, plataformar digitales de música y TikToks virales lo mantienen vivo. En un reportaje de la BBC Mundo se confirma su estatus como el villancico más querido en hogares latinos. ¿Cantarás El Burrito Sabanero este 2025? ¡Comparte tu versión favorita!