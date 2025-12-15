La organización Miss Universo decidió cerrar definitivamente su oficina en México y llevarla a Nueva York, en Estados Unidos, donde estaban originalmente, debido a diversos problemas de seguridad y "motivaciones políticas".

Por medio de un comunicado publicado en su página web , el comité organizador del certamen de belleza señaló que esta decisión es debido a las “condiciones actuales en México”, las cuales no pueden “ofrecer un ambiente adecuado ni estable para la operación de una organización internacional en esta escala”.

Cierre definitivo: Miss Universo se va de México por “incertidumbre jurídica y seguridad”

“Entre los factores considerados se encuentran la incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”, señala el mensaje firmado por Raúl Rocha Cantú , presidente y dueño de Miss Universo.

El personal de la oficina en CDMX será reubicado donde sea posible, menciona el mensaje. “México ha perdido la oportunidad de consolidarse como un centro estratégico dentro de una de las organizaciones globales más reconocidas del mundo”, señala la misiva.

Raúl Rocha Cantú: el dueño de Miss Universo relacionado con el robo de combustible

Cabe recordar que Raúl Rocha Cantú , propietario de Miss Universo, ha sido relacionado con un grupo de criminales que presuntamente robaba combustible y lo comercializaba en diversos estados del país.

Incluso la Fiscalía General de la República (FGR ) lo tiene en la mira por el uso de una empresa llamada Tabasco Capital, la cual se encargaba de emitir documentación para dar una apariencia legal al combustible ilegal que ingresaba por Estados Unidos.

FGR investiga a Tabasco Capital por ingresar 22 millones de litros de combustible ilegal

Las investigaciones señalan que con este modus operandi entraron a México 22 millones de litros de combustible ilegal a inicios de 2025.

En cateos realizados por las autoridades han encontrado documentación de la empresa Tabasco Capital, la cual es clave en el entramado de la venta de combustible ilegal.

Además, Rocha Cantú había sido nombrado cónsul honorario de Guatemala, cargo honorífico que le fue retirado por el gobierno de dicho país al revelarse las investigaciones del gobierno mexicano en su contra.

