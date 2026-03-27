Cuatro mineros quedan atrapados tras derrumbe en El Rosario, Sinaloa

El colapso en una mina dedica a la extracción de oro dejó a cuatro trabajadores atrapados, por lo que autoridades federales se movilizaron al municipio de El Rosario, Sinaloa, para rescatar a los mineros.

Según las autoridades, el accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, en la localidad de Chele, pero se habría reportado a las autoridades del ayuntamiento un día después.

Una presa de jales colapsó hacia el interior de la mina, en ese momento había 25 trabajadores haciendo excavaciones; 21 de ellos pudieron salir, pero cuatro se quedaron atrapados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que se implementó un sistema de ventilación constante dentro de la mina y se colocó un tapón en el punto del colapso.

A la par, los equipos de emergencia hicieron una excavación vertical, de una profundidad aproximada de 300 metros, para tratar de establecer contacto con los cuatro mineros y suministrarles insumos.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 38 elementos a El Rosario, para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, sumándose a los 60 efectivos que se movilizaron desde que se reportó la emergencia.

En el estado de Sinaloa, la industria minera se dedica a la extracción de oro, plata, plomo, cobre, hierro y zinc, en municipios como El Fuerte, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Concordia y El Rosario, según datos del Consejo para el Desarrollo Económico de la entidad.

¿Qué ha pasado con los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia?

En enero de este año, diez mineros fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, donde se estableció la empresa canadiense Vizsla Silver. Las autoridades atribuyeron este crimen a una facción de Los Chapitos.

Tras el reporte de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, se hallaron los restos de siete de los trabajadores; sin embargo, a dos meses de lo ocurrido, tres mineros permanecen desaparecidos.

