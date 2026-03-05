Confirman la muerte de dos mineros más de Concordia; van 7 de los 10 secuestrados

La incertidumbre que rodea al Proyecto Pánuco en el municipio de Concordia, Sinaloa, ha dado paso a una nueva etapa de duelo. Este 5 de marzo, la compañía Vizsla Silver Corp. emitió un comunicado oficial actualizando la situación de los diez mineros que fueron secuestrados de su sitio de proyecto a finales de enero.

De acuerdo con el reporte de la empresa, en días recientes dos familias adicionales recibieron la devastadora noticia sobre el fallecimiento de sus seres queridos. Con esta actualización, la cifra de víctimas confirmadas asciende a siete, dejando a tres trabajadores aún en calidad de desaparecidos.

Michael Konnert, Presidente y Director Ejecutivo de Vizsla, expresó que el enfoque principal de la organización sigue siendo el apoyo mutuo y el acompañamiento a las familias en este periodo de dolor e incertidumbre.

Identificación y origen de los mineros de Concordia, Sinaloa

La identificación de los cuerpos ha sido un proceso gradual coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), tras el hallazgo de diez restos en un predio de la comunidad de El Verde el pasado 9 de febrero. Los peritajes forenses han permitido que los trabajadores regresen a sus estados de origen para recibir sepultura conforme a sus tradiciones.

Hasta el último corte informativo de las autoridades, los perfiles identificados incluyen a personal técnico de diversas regiones del país:



José Ángel Hernández Vélez: 37 años, originario del estado de Zacatecas.

37 años, originario del estado de Zacatecas. José Manuel Castañeda Hernández: 43 años, originario del estado de Guerrero.

43 años, originario del estado de Guerrero. Ignacio Aurelio Salazar Flores: Originario del estado de Zacatecas.

Originario del estado de Zacatecas. Jesús Antonio de la O Valdez: Originario del estado de Chihuahua.

Originario del estado de Chihuahua. José Antonio Jiménez Nevárez: 34 años, originario del estado de Sonora.

34 años, originario del estado de Sonora. Dos víctimas adicionales: Confirmadas por la empresa Vizsla este 5 de marzo tras las últimas notificaciones de las autoridades mexicanas.

Antecedentes y avance de las investigaciones

La crisis comenzó la madrugada del 23 de enero de 2025, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, lugar donde Vizsla alojaba a ingenieros, geólogos y supervisores asignados a sus actividades mineras.

La respuesta inicial de las autoridades fue criticada por los colectivos de búsqueda debido a lo que consideraron un silencio institucional prolongado y una búsqueda tardía.

La situación judicial dio un giro tras la detención de cuatro personas que confesaron la ubicación de los cuerpos en El Verde. Ante estos hechos trágicos, Vizsla Silver Corp. reafirmó que la seguridad de sus empleados y contratistas sigue siendo su máxima prioridad, por lo que han fortalecido sus protocolos internos en estrecha coordinación con las autoridades locales.

La compañía continúa cooperando plenamente en las labores de búsqueda para localizar a los tres colaboradores que aún faltan, manteniendo el compromiso de informar de manera transparente conforme avance la investigación.

