¡Alerta vial en calles de CDMX! Fuga de agua provoca enorme socavón y grieta en la GAM; automovilistas improvisan nuevo carril

¡Julio 2026 inicia con caos vial en la CDMX! Una fuga de agua provocó la apertura de un enorme socavón, así como la formación de una grieta de más de cien metros en la alcaldía Gustavo A. Madera (GAM); se presentan severas afectaciones en la circulación.

El socavón se ubica sobre la Avenida 510, en su cruce con José Loreto Favela, en la GAM.

Automovilistas improvisan carril reversible ante inundaciones y falta de señalamientos

La situación se agravó por los encharcamientos ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días, que mantienen parcialmente inundada la avenida 510, lo que reduce considerablemente la movilidad en la zona.

Ante la falta de señalamientos y de un dispositivo viales, lo automovilistas improvisaron un carril reversible para intentar agilizar el tránsito en la zona afectada por el enorme socavón; sin embargo, la circulación continúa siendo lenta y se registra un importante caos vehicular.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras las autoridades atienden la fuga de agua y evalúan las condiciones del pavimento para evitar mayores riesgos.

Se forma enorme hoyo en calles de la Gustavo A. Madero

Esta no es la primera vez que un socavón preocupa a las y los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). En el mes de junio 2026, se reportó un enorme hoyo en una zona vecinal de la colonia San Juan de Aragón Primera Sección.

Los primero informes indican que el enorme hoyo, de casi metro y medio de diámetro y aproximadamente tres metros de profundidad, apareció en las calles de la colonia San Juan de Aragón de la nada.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un camellón sin señalización en Azcapotzalco y un enorme socavón en San Juan de Aragón ponen en riesgo a vecinos y automovilistas.



Dos puntos de la CDMX, dos peligros distintos y una misma exigencia: atender estos focos rojos antes de que ocurra una… pic.twitter.com/Ym3hrRBoLN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

¿Por qué se forma un socavón en México?

Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.