¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este miércoles; estas son las rutas alternas
Las marchas, bloqueos y otras protestas de este martes podrían afectar las calles de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
¡Evita el caos vial! Alguna de las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 1 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿En qué calles de CDMX hay bloqueos HOY? Vialidades afectadas este miércoles
Cierre en circulación en Paseo de la Reforma
En las primeras horas de este 1 de julio 2026, continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Insurgentes.
Alternativas viales: Circuito Interior.
06:16 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior. pic.twitter.com/ew93zRl7jg— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 1, 2026
Autos que NO circulan este lunes 30 de junio 2026
¡Atención, capitalinos! El Hoy No Circula para este miércoles 1 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 1, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 1 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/lldujRcbre