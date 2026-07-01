¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este miércoles; estas son las rutas alternas

¡Evita el caos vial! Alguna de las v ialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 1 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.