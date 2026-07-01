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¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este miércoles; estas son las rutas alternas

Las marchas, bloqueos y otras protestas de este martes podrían afectar las calles de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Marchas en CDMX HOY 1 de julio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este miércoles
¿Qué calles están cerradas en CDMX para este miércoles?|X: @OVIALCDMX

¡Evita el caos vial! Alguna de las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 1 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿En qué calles de CDMX hay bloqueos HOY? Vialidades afectadas este miércoles

Cierre en circulación en Paseo de la Reforma

En las primeras horas de este 1 de julio 2026, continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Insurgentes.

Alternativas viales: Circuito Interior.

Autos que NO circulan este lunes 30 de junio 2026

¡Atención, capitalinos! El Hoy No Circula para este miércoles 1 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2