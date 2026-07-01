¿Cuándo debe presentarse la Clase 2007 al Servicio Militar en 2026? Esta es la fecha

¡Este proceso no solo es un trámite legal! Cumplir con el Servicio Militar Nacional es un paso fundamental para los jóvenes mexicanos. Si perteneces a la Clase 2007 o eres remiso, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) han anunciado modificaciones importantes en los esquemas de cumplimiento que entrarán en vigor a partir de este año. Aquí te resolvemos todas tus dudas sobre requisitos, fechas y todo lo que necesitas saber.

¿Quiénes deberán presentar el Servicio Militar en 2026?

El Servicio Militar Nacional en 2026 está dirigido principalmente a los jóvenes de la Clase 2007, es decir, todos los varones nacidos en el año 2007 que cumplen 18 años durante este periodo. Asimismo, tienen la obligación de presentarlo aquellos ciudadanos que se encuentren en calidad de remisos (quienes no realizaron el trámite en el año que les correspondía) y las mujeres voluntarias que deseen participar activamente en el adiestramiento y las actividades comunitarias de las fuerzas armadas.

¿Cuánto dura el Servicio Militar en México?

A partir de 2026, el esquema tradicional de adiestramiento cambia de forma drástica para agilizar el proceso de liberación. El tiempo para realizar el Servicio Militar y liberar la Cartilla del S.M.N. ahora se estructurará bajo un sistema compacto de dos escalones, compuestos por 13 sesiones sabatinas cada uno. En este nuevo formato, las jornadas de adiestramiento se realizarán de forma exclusiva los fines de semana en un horario establecido de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., permitiendo a los conscriptos continuar con sus estudios o actividades laborales entre semana.

¿Cuánto tiempo deben cumplir el Servicio Militar los jóvenes de la Clase 2007?

Los jóvenes pertenecientes a la Clase 2007 únicamente deberán cumplir con un solo escalón de 13 sesiones sabatinas(según el periodo que les sea asignado en el sorteo) para completar su adiestramiento. Al concluir de forma satisfactoria este periodo de servicio de 13 semanas, los jóvenes obtendrán una constancia de culminación. Es importante destacar que, sin importar si completaron su adiestramiento en el primer o segundo escalón del año, la liberación oficial de la cartilla para ambos bloques se llevará a cabo en diciembre de 2026.

¿Cuándo inicia y termina el Servicio Militar en 2026?

Los dos periodos o escalones aprobados para el adiestramiento de las reservas civiles se dividirán en las siguientes fechas exactas:



Primer Escalón: Inicia el 14 de febrero y concluye el 9 de mayo de 2026 .

Inicia el y concluye el . Segundo Escalón: Inicia el 1 de agosto y termina el 24 de octubre de 2026.

Requisitos para el Servicio Militar Clase 2007

Para poder participar en cualquiera de los dos escalones del 2026, los jóvenes de la Clase 2007 deben acudir a la junta municipal de reclutamiento correspondiente con los siguientes documentos en original y copia para tramitar su precartilla:

