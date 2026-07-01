tva (1).png
Mundial 2026

México vs Ecuador: Aficionados estallan con celebraciones por el triunfo de México; videos de festejos

¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el estatus de las líneas y fallas hoy 1 de julio

¿Sabes cómo va la red del Metro CDMX? Consulta con nosotros el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas de este sistema de transporte.

Vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Consulta el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX que Azteca Noticias actualiza minuto a minuto para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu trayecto antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 1 de julio de 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el estatus de las líneas y fallas hoy 1 de julio

¿Qué pasa en la Línea B?

Usuarios indican que en 30 minutos no ha pasado un tren en la estación Ecatepec de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. El STC asegura que hay afluencia alta de personas.

Problemas en Línea 3

Usuarios indican que un tren está detenido antes de llegar a la terminal Indios Verdes de la Línea 3 y lleva 10 minutos así.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas