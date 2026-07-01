¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el estatus de las líneas y fallas hoy 1 de julio
¿Sabes cómo va la red del Metro CDMX? Consulta con nosotros el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas de este sistema de transporte.
Consulta el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX que Azteca Noticias actualiza minuto a minuto para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu trayecto antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 1 de julio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el estatus de las líneas y fallas hoy 1 de julio
¿Qué pasa en la Línea B?
Usuarios indican que en 30 minutos no ha pasado un tren en la estación Ecatepec de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. El STC asegura que hay afluencia alta de personas.
Buen día, todas las estaciones de la Línea B se encuentran abiertas y brindando servicio por ambas direcciones. Se presenta afluencia alta, sin embargo se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón…— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 1, 2026
Problemas en Línea 3
Usuarios indican que un tren está detenido antes de llegar a la terminal Indios Verdes de la Línea 3 y lleva 10 minutos así.
Tenemos 10 minutos detenidos entre 18 de Marzo e indios verdes, dirección indios verdes, no hay lluvia ni afluencia alta de gente ¿Cuándo vamos a avanzar? pic.twitter.com/Z2FvLTqOed— Señor Jeffers (@raulLHdz) July 1, 2026