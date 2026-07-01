¿Vas al Fan Fest del Zócalo CDMX? Horarios, accesos, transporte y objetos permitidos; todo lo que necesitas saber para ingresar

Si planeas asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar de los distintos partidos del Mundial 2026 y otras actividades, es importante preparar tu llegada con anticipación, así como conocer los puntos claves de acceso; esto es todo lo que necesitas saber para entrar al evento.

¿A qué hora empieza el Fan Fest en el Zócalo CDMX? Horarios oficiales

¡Atención, mexicanos! Por lo general, el Fan Fest del Zócalo CDMX comienza alrededor de las 10:00 de la mañana , con la apertura de los accesos peatonales .

La transmisión de los partidos y otras actividades inician aproximadamente a las 11:00 horas. El horario de cierre es al rededor de las 20:00 horas.

Es importante aclarar que los horarios del Fan Fest del Zócalo CDMX, puede sufrir ligera modificaciones dependiendo de la programación de los partidos del día.

Se recomienda a las y los aficionados llegar con anticipación, pues el cupo suele ser limitado.

Accesos para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX

¡No te pierdas! Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:



Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

¿Qué se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX?

Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.



Objetos punzocortantes o pirotecnia.

Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas o aerosoles.

Sombrillas o paraguas rígidos; se recomienda llevar un impermeable.

Mochilas o bolsas de gran volumen.

Apuntadores láser.