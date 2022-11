Buscan a Lizeth Trinidad de 13 años en Lagos de Moreno

Salió a visitar a su abuela y nunca regresó a casa. Es Lizeth Guadalupe Trinidad de 13 años, desapareció el 14 de noviembre en la Colonia Vistas del Valle en el municipio de Lagos de Moreno en Jalisco.

Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando ya no se supo de su paradero o hacía donde se dirigió. Su madre, la señora Adriana, la mandó con su abuelita para verla y atenderla, pero pasaron las horas hasta tal punto de nunca encontrarla.

A decir de su familia, Lizeth Trinidad siempre ha sido una niña de casa y en la mayoría de las ocasiones que salía, era acompañada de un adulto.

“Ella se quedaba aquí en casa me ayudaba en las labores de la casa si yo tenía que ir al centro a comprar algunas cosas me acompañaba, me ayudaba aquí con las labores del hogar y pues en los ratos libres veían películas, no se iba para ningún lado,” declaró Adriana, mamá de Lizeth Trinidad.

El caso ya es investigado por la Fiscalía de Jalisco y bajo el Protocolo Alba.

“Tanto sus ex compañeritos de la escuela que van y pegan la fotografía de mi niña en los postes para localizar a las niñas que mandan sus mensajes al Facebook mío diciendo que están con nosotros, que están orando toda esa gente bonita que nos ha estado apoyando ahora fue mi hija y de verdad no deseo que a nadie le pase esto, es tan doloroso y tan importante de no poder salir y saber dónde está,” explicó la mamá de Lizeth Trinidad, Adriana.

Impotencia, es el sentir de una madre que no pierde la fe de volver a ver a su hija, Lizeth Guadalupe Trinidad de 13 años, pues su familia ya no es lo mismo sin la menor.

¿Qué es el Protocolo Alba?

El objetivo de este mecanismo reactivo es realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.