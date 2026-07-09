Usuarios de la Línea 2 del Cablebús quedan varados en Iztapalapa: así se activa el protocolo por tormenta eléctrica

El Cablebús activó sus protocolos de seguridad la tarde de este miércoles tras registrarse una tormenta eléctrica en la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX). Como medida preventiva, el sistema inició el desembarque de personas de la Línea 3, ya que la presencia de rayos o descargas eléctricas pueden obligar a reducir la velocidad o detenerlas cabinas.

Desembarque de personas en Línea 3 por tormenta eléctrica

El Cablebús informó que desembarcaron a las personas usuarios de la Línea 3 luego de que se registrara una tormenta eléctrica en la zona poniente de la Ciudad de México.

La medida fue implementda como parte de los protocolos de seguridad del sistema, los cuales establecen acciones preventivas cuando se detecta actividad eléctrica cercana.

A través de un aviso, el sistema de transporte señaló que el desembarque se realizó debido a las condiciones meteorológicas y no por la presencia de lluvia.

#CablebúsInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 9, 2026

De acuerdo con los protocolos de operación, la llovia por sí sola no representa un impedimento para que el Cablebús continúa dando servicio, ya que las cabinas están completamente cerradas y el sitema está diseñado para operar bajo precipitaciones, humedad y neblina.

¿Cuál es el protocolo del Cablebús durante una tormenta eléctrica?

Aunque muchas personas creen que la lluvia obliga a suspender el servicio del Cablebús está diseñado para operar con normalidad bajo precipitaciones, neblina y condiciones de humedad.

Las cabinas son cerradas y el sistema mecánico está preparado para funcionar en exteriores durante todo el año.

Lo que sí modifica la operación es la presencia de una tormenta eléctrica. En estos casos, el sistema puede reducir la velocidad o detener temporalmente el servicio como medida preventiva, ya que el riesgo no proviene de la lluvia, sino de las descargas eléctricas en estructura elevadas.

Este procedimiento forma parte de seguridad utilizados en sistemas de teleférico urbano a nivel internacional.

Cuando la suspensión temporal del servicio lo requiere, el personal del Cablebús realiza el desembarque de las personas y mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para reanudar la operación tan pronto como la tormenta se aleje y existan condiciones seguras.