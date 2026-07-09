Suma nuevo delito exdirector de Pemex: ¿de qué lo acusaron tras ser detenido en CDMX?

El caso de Víctor "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio otro giro tras ser detenido este martes 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

El exfuncionario del gobierno federal fue exhibido en un video agrediendo a su esposa María Felicia Jiménez en una casa en el estado de Morelos, quien tras estos hechos lo denunció.

¿De qué fue acusado el exdirector de Pemex detenido?

Víctor "N" fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de CDMX al contar con una orden de captura por el delito de violencia familiar.

Policías de Investigación lo aprehendieron en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, a las 05:32 horas, y luego lo trasladaron a Morelos, donde ocurrieron los hechos por los que se le acusa.

Acusan a exdirector de Pemex de otro delito

El exservidor público fue llevado anoche al penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitelec, Morelos para ser presentado ante un juez de control.

Hoy se dio a conocer que una jueza de control impuso prisión preventiva a Víctor “N”, por su probable comisión de los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en perjuicio de una mujer y un niño.

Los hechos habrían ocurrido en 2022 y 2026, en diferentes municipios de dicha entidad, en tanto, aún está por determinarse si es vinculado a proceso.

Graban a exdirector de Pemex agrediendo a su esposa

El exdirector de Pemex apareció en un video agrediendo físicamente a su esposa.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con la grabación, el 15 de marzo de 2026, pero se dieron a conocer recientemente en redes sociales.

María Felicia Jiménez, su esposa, lo denunció ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la CDMX el 29 de junio de 2026 por violencia física y emocional durante su matrimonio.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que inició una investigación por el video donde, dijo, "se aprecia un acto de violencia".

En un comunicado, la institución precisó que la agresión contra María Felicia Jiménez ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata

"La diligencia se abrió respecto al video sobre hechos probablemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal", indicó.