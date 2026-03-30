¡Ataque directo en la ZMG! Matan a balazos a joven de 20 años en calles de San Pedro Tlaquepaque

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en calles de la colonia El Vergel, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al parecer todo se trataría de un ataque directo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado tirado en medio de la calle, con al menos cuatro impactos de bala; uno familiar fue quien reconoció la identidad del joven.

Aparentemente, la víctima se encontraba con varias personas cuando un grupo de sujetos llegaron y le dispararon directamente; se desconoce el motivo del ataque.

La zona del asesinato quedó resguardado por elemento de la policía municipal, mientras que la Fiscalía Estatal comenzaba con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Hombre muere afuera de su casa al huir de riña en calles de Zapopan

Un hombre de 52 años perdió al vida tras una riña ocasionada por un accidente vial en calles de la colonia Villa Fontana Diamante, en el municipio de Zapopan, Jalisco; la víctima falleció en el hospital.

Al parecer la víctima llegó hasta su domicilio para resguardarse de los golpes del otro conductos, cuando el agresor sacó un arma blanca para cometer el ataque. Familiares trasladaron al hombre al hospital; sin embargo, perdió la vida en la clínica.

Por su parte, autoridades municipales no dieron mayor información sobre lo ocurrido la madrugada de este 30 de marzo 2026. El personal del Instituto de Ciencias Forenses levantó los indicios correspondientes para ser integrados a la carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de 52 años murió tras ser atacado con un arma blanca, el hecho se registró sobre Calixto Quirarte y Fuente Grafito en la Col. Villa Fontana Diamante en Zapopan.



Con información: Diego García pic.twitter.com/Ida8tcwfgb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 30, 2026

Tragedia en la ZMG: Hombre muere tras chocar contra un árbol en calles de Zapopan

Un hombre de entre 45 a 50 años de edad, perdió la vida al chocar y terminar volcado en las calles de la colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan; la víctima presentaba una grave contusión en la cabeza.

Elementos de Protección Civil confirmaron la muerte del hombre tras varios minutos de trabajo en la zona del incidente.

Al parecer, el choque y volcadura de la camioneta ocurrió por el exceso de velocidad, y es que tras una mala maniobra, el conductor perdió el control y se estrelló contra un árbol.

Elemento de la policía vial se hicieron presentes para resguardar la escena y posteriormente notificar al Ministerio Público, quien comenzará con las indagatorias correspondientes.