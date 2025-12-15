Autoridades en París tomaron la sorprendente decisión de suspender su gran celebración de Nochevieja en los Campos Elíseos. El masivo concierto de medianoche que atrajo a un millón de personas el año pasado ha sido cancelado y sustituido por un video que se emitirá por televisión.

Aunque los fuegos artificiales seguirán iluminando el Arco del Triunfo, las autoridades instaron a la gente a ver el espectáculo desde casa. Los críticos han calificado esta medida como una señal de debilidad y una capitulación ante la creciente inseguridad.

Policía de París canceló las celebraciones

La policía de París fue quien presionó a la alcaldía para cancelar el concierto. La razón oficial citada fue la preocupación por la seguridad y los "movimientos impredecibles de la multitud".

Sin embargo, los críticos y expertos apuntaron a las políticas de inmigración. Algunos especialistas en inmigración, afirmaron que la cancelación es el resultado directo de la "inmigración masiva y no examinada" en Europa, la cual ha exacerbado un problema de terrorismo.

Campos Elíseos en amenaza terrorista

La preocupación por la seguridad se extiende a otros eventos festivos. El ministro del Interior de Francia advirtió a los funcionarios estatales sobre un "nivel de amenaza terrorista muy alto", mencionando grupos como Al-Qaeda e ISIS.

Ordenó reforzar la presencia policial y restringir el acceso vehicular en los mercados navideños , calificándolos como lugares populares y simbólicos que podrían ser blanco de ataques. El ministro recordó el ataque de 2018 al mercado de Estrasburgo , que dejó cinco muertos.

Violencia en París

La violencia en la capital francesa aumentó, según reportes. Un comisionado de policía señaló que las celebraciones de Nochevieja del año pasado registraron más incidentes graves en dos horas que en tres semanas de los Juegos Olímpicos.

Ese 31 de diciembre, quemaron casi 984 autos y detuvieron 420 personas. El Ministro del Interior calificó estos hechos como una "violencia insensata y endémica" y denunció a los atacantes como "cobardes y matones".

Los informes también indican que Francia se enfrenta a una nueva ola de yihadistas (ideología extremista que interpreta la yihad (esfuerzo o guerra santa) como una guerra violenta para defender el Islam y justificar el terrorismo): jóvenes de entre 17 y 22 años, menos experimentados y más impredecibles. Seis complots terroristas fueron frustrados en Francia en lo que va de 2025, todos planeados por este grupo más joven. Expertos sostienen que esta falta de integración y el resentimiento social alimentan el extremismo y los ataques.