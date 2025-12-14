Quién es José Antonio Kast, candidato de ultraconsevador que ganó segunda vuelta de elecciones en Chile

José Antonio Kast nació en Santiago en 1966. Su carrera política comenzó en la Universidad Católica de Chile, donde se unió al movimiento gremialista y entabló contacto con figuras influyentes de la derecha tradicional, como Jaime Guzmán (abogado constitucionalista y colaborador del dictador Augusto Pinochet ). Kast militó por casi dos décadas en la Unión Demócrata Independiente (UDI), siendo elegido diputado en varias ocasiones.

En 2019, fundó el Partido Republicano, un movimiento que posicionó sus ideas ultraconservadoras en el ambiente político chileno, atrayendo atención por su estilo confrontativo.

La campaña terminó.

Los politicos dejamos de hablar.

Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza.



Viva Chile! 🇨🇱 pic.twitter.com/CIcrHjvOVK — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 14, 2025

Ideología de José Antonio Kast

La plataforma de Kast es conocida por su estricto conservadurismo. El candidato se ha opuesto sistemáticamente a temas sociales, como:

El derecho al aborto.

El matrimonio igualitario.

En cuanto a la inmigración, Kast mantiene una posición de línea dura. Ha propuesto cerrar las fronteras del país y exigir la salida de las personas que entraron de manera irregular. Incluso, en una candidatura anterior, sugirió excavar una fosa en la frontera norte para impedir el ingreso de migrantes.

Comparan a José Antonio Kast con Donald Trump

Por su discurso, José Antonio Kast ha sido comparado con líderes de extrema derecha global como el presidente de EU, Donald Trump , y el exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

El propio Kast ha alimentado estas comparaciones. En 2024, felicitó a Trump por su victoria electoral. Además, en actos de campaña, ha utilizado recursos visuales similares a los de Trump, como pronunciar discursos protegido por un muro de vidrio antibalas.

🔴🗳️#EleccionesCNNChile | Gabriel Boric a José Antonio Kast: "Quiero que sepa que siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria"



📡Sigue la señal en vivo https://t.co/SDDu2NKSkX

📡https://t.co/qDx0ZGfRFJ pic.twitter.com/f7y1EoVgMK — CNN Chile (@CNNChile) December 14, 2025

Kast lideró segunda vuelta en Chile

Kast lideró el conteo preliminar en la segunda vuelta presidencial que disputa contra la candidata de izquierda, Jeannette Jara. Con el escrutinio de más del 25% de las mesas, Kast obtiene un 59% de los votos, superando a Jara (40.17%). Este es el tercer intento de Kast por alcanzar la presidencia, tras perder en 2017 y 2021. Él mismo afirmó en su cierre de campaña: "La tercera es la vencida".

Kast admira a Augusto Pinochet

Un aspecto definitorio y polémico del perfil de Kast es su admiración abierta por la dictadura de Augusto Pinochet. Su "debut político" fue en 1988, donde apareció en la franja electoral apoyando la opción "Sí" para la continuidad del régimen dictatorial. Años más tarde, Kast afirmó que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él.