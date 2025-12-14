Esto es lo que revisan de tu perfil de redes sociales al solicitar la visa americana

Las autoridades de Estados Unidos realizan revisiones a los perfiles de redes sociales a quienes solicitan una visa americana para viajar a dicho país. No obstante, dicha revisión no aplica a todos los solicitantes.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que analizará la presencia en línea de los solicitantes de visas no inmigrantes en las clasificaciones F, M y J para estudiantes y visitantes de intercambio.

Este paso asegura que cada decisión de visa funcione como una evaluación de seguridad nacional. Estados Unidos permanece vigilante durante el proceso de emisión de visas. Verifican que los solicitantes no intenten dañar a los estadounidenses ni a los intereses nacionales. Además, confirman que todos los candidatos demuestren su elegibilidad para la visa solicitada.

Cambia tu privacidad en redes: instrucción obligatoria para visas F, M y J

Todas las autoridades instruyen a los solicitantes de visas no inmigrantes F, M y J que ajusten los ajustes de privacidad en todos sus perfiles de redes sociales a “público”. Esta medida facilita la verificación completa de su presencia en línea.

Los solicitantes deben preparar sus perfiles ahora para evitar demoras. Las publicaciones, fotos y conexiones en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok entran en el radar de los oficiales consulares. Esta revisión integral ayuda a detectar cualquier riesgo potencial antes de aprobar la entrada a Estados Unidos.

Los puestos en el extranjero reanudan pronto la programación de citas para visas no inmigrantes F, M y J . Los solicitantes deben consultar el sitio web del consulado o embajada para verificar la disponibilidad de citas.

¿Qué revisarán en las redes sociales de solicitantes de visa?

El personal de las embajadas y consulados estadounidenses revisará al menos tres puntos principales:

Revisar hostilidades hacia Estados Unidos, su cultura, gobierno o instituciones.

su cultura, gobierno o instituciones. Vínculos con el terrorismo, antisemitismo u odio.

Actividad política en el pasado, como pro-palestina o crítica hacia la Unión Americana.

Es relevante destacar que ocultar cuentas de redes sociales podría ser interpretado como un intento de evadir las revisiones, lo que puede terminar en demoras en el trámite o rechazos en la emisión del documento.

