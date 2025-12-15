¿Otra vez cuarentena? Declaran en Perú alerta epidemiológica ante posible ingreso de influenza H3N2

Ante la proximidad de las festividades de diciembre y el flujo masivo de viajeros internacionales, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú ha declarado la alerta epidemiológica en todo el territorio. Esta medida no significa un retorno a la cuarentena, sino un llamado a todos los centros de salud para que activen sus protocolos de vigilancia y control.

El objetivo principal es evitar que enfermedades que están causando brotes en otros países, como la influenza estacional H3N2 y el sarampión, se propaguen en el país latinoamericano. La alerta instruye a las autoridades regionales a optimizar los diagnósticos de laboratorio y garantizar el abastecimiento de medicinas.

Recomendaciones de autoridades ante alerta epidemiológica

El ministro de Salud, Luis Quiroz , ha pedido a los ciudadanos no bajar la guardia y practicar medidas básicas de higiene que salvan vidas:



Lavado de manos: Realizarlo de forma constante y correcta.

Realizarlo de forma constante y correcta. Higiene respiratoria: Cubrirse con el antebrazo o papel desechable al toser o estornudar.

Cubrirse con el antebrazo o papel desechable al toser o estornudar. Ventilación: Mantener los espacios cerrados con flujo de aire natural.

Mantener los espacios cerrados con flujo de aire natural. Aislamiento voluntario: Si presenta fiebre o síntomas respiratorios, quédese en casa, use mascarilla y evite el contacto físico.

Incitan a refuerzo de vacunación en Perú

Como parte de la alerta, el Minsa ha ordenado intensificar las jornadas de inmunización bajo el Esquema de Vacunación. Se está dando prioridad absoluta a los grupos más vulnerables: niños menores de 5 años, adultos mayores y gestantes. Las autoridades recuerdan que estar al día con las vacunas, especialmente contra el sarampión y la influenza común, reduce drásticamente el riesgo de complicaciones graves.

Qué es la Influenza H3N2

La Influenza A (H3N2) es un subtipo de virus de la gripe estacional que afecta a los seres humanos. La variante mencionada en la alerta (subclado K) es una mutación que ha generado brotes en diversas partes del mundo. Es un virus muy contagioso que se transmite a través de gotas de saliva al hablar, toser o estornudar.

Síntomas de la influenza H3N2 y qué tan peligrosa es

Los síntomas de la influenza H3N2 suelen ser más intensos que los de un resfriado común e incluyen:

Fiebre alta repentina y escalofríos.

Dolor muscular y de articulaciones intenso.

Cansancio extremo o fatiga.

Tos seca y dolor de garganta.

¿Qué tan peligroso es contraer esta enfermedad? Aunque la mayoría de las personas se recupera en una semana, el virus H3N2 es conocido por ser más agresivo que otras cepas estacionales. Puede derivar en neumonía, deshidratación severa o empeorar condiciones médicas preexistentes (como asma o diabetes), lo que podría llevar a la hospitalización o, en casos extremos, al fallecimiento si no se trata a tiempo.