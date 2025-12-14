Revelan VIDEO de sospechoso que desató tiroteo en Universidad Brown en EU

La comunidad de Providence, en Rhode Island, Estados Unidos, vive horas de tensión tras un tiroteo masivo en la prestigiosa Universidad Brown que dejó al menos dos muertos. Las autoridades mostraron un video del sospechoso que desató el ataque.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tiempo local del sábado 13 de diciembre de 2025 en el edificio Barus and Holley de ingeniería, donde estudiantes realizaban exámenes.

Policía intensifica búsqueda del sospechoso: video clave lo muestra huyendo por Hope Street

Las autoridades divulgaron un video de seguridad que muestra al sospechoso caminando por Hope Street tras el ataque. Providence busca a un hombre vestido de gris oscuro o negro, posiblemente con máscara camuflada gris, según testigos.

El alcalde Brett Smiley confirmó la alerta: "Hoy es un día que la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island rezaban que nunca llegara. Recibimos la llamada inicial a las 4:05 p.m. sobre un tirador activo”.

🚨Here is the video obtained by Providence Police of the suspect leaving the engineering building, as mentioned in the last presser



As of now the suspect is still at large, anyone with information is encouraged to call the Providence Police tip line at 401-272-1111 pic.twitter.com/oPLbJKCmxX — NewsTalk 99.7 & AM 630 WPRO (@wpro) December 14, 2025

El alcalde confirmó el saldo fatal de dos personas fallecidas, así como ocho más en estado crítico, quienes están internadas en el Hospital de Rhode Island. Añadió que aún no tenían al tirador detenido.

No obstante, durante la mañana de este domingo 14 de diciembre de 2025, las autoridades señalaron que un sospechoso de alrededor de 30 años de edad está detenido. El sujeto fue aprehendido en un hotel cerca del aeropuerto de Providence. Oficiales federales y locales realizaron el operativo.

Testimonios estremecen: estudiantes en shock relatan el caos cerca del tiroteo en Brown

Estudiantes expresaron incredulidad y resignación. Zoe Weissman, estudiante de licenciatura en Brown , compartió: “Estoy en shock pero no sorprendida. Ese sentimiento lo tienen muchos estudiantes aquí. Nunca esperas que pase, pero no sorprende porque lo vemos tan seguido”.

Añadió que ella estaba a cinco minutos de donde se desató el tiroteo y permaneció en su dormitorio al enterarse del ataque.

Otro testigo llamado Jibdaya vio cómo llegaron policías tras las detonaciones: “Los policías venían detrás de mí en la calle, me asusté mucho. Me detuve para dejarlos pasar. Iba a casa a disfrutar mi matcha, y de repente más y más policías llegaban”.

