“Es un héroe": Él es el hombre que desarmó a uno de los atacantes en el tiroteo en Australia

Después del tiroteo en la playa Bondi, en Sídney, Australia que dejó al menos 11 víctimas, un hombre desarmó a uno de los atacantes al abalanzarse contra él.

Videos en redes sociales muestran como un hombre con playera color blanco derriba y desarma a uno de los tiradores en la playa australiana. El hombre es identificado por medios locales como Ahmed al Ahmed, de 43 años, y propietario de una frutería.

Héroe de la tragedia: Ahmed al Ahmed, el frutero que desarmó a un tirador en Bondi Beach

El hombre valientemente enfrentó al tirador de frente, quien está armado con un rifle de alto calibre. Posteriormente lo derriba por la espalda y le arrebata el rifle con las manos antes de apuntarle con el arma.

Más adelante, las imágenes revelan que el atacante , quien viste una playera negra, retrocede y camina hacia un puente donde está otro tirador, mientras el valiente ciudadano coloca el arma en el suelo.

“Un verdadero héroe”: el reconocimiento del primer ministro de Nueva Gales del Sur

Chris Miss, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, donde está Sídney, reconoció las acciones del hombre y lo calificó como “un verdadero héroe”. Añadió que el video era la escena “más increíble que he visto jamás. Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, afirmó.

Recibió dos tiros: el estado de salud de Ahmed al Ahmed tras su acto de valentía

Ahmed al Ahmed está en cirugía después de haber sido agredido a tiros en el ataque terrorista , de acuerdo con su primo. Los médicos le reportaron que está bien y que pronto podrá recibir visitas.

#Sidney | Se registró un tiroteo en Australia.



Se reportan 12 personas sin vida y 29 heridos; miles de personas celebraban una festividad judía.



#Sidney | Se registró un tiroteo en Australia.

Se reportan 12 personas sin vida y 29 heridos; miles de personas celebraban una festividad judía.

Uno de los atacantes murió y el otro está detenido.

“Él es un héroe, al 100%, es un héroe. Recibió dos tiros, uno en un brazo y otro en una mano”, declaró el primo al canal 7News, afiliada a la cadena estadounidense CNN.

El ataque sucedió en un festival para celebrar el primer día de Hanukkah, una celebración judía. La policía de Nueva Gales del Sur declaró a las 21:26 horas, tiempo local, que el tiroteo es investigado como un ataque terrorista.

¿Qué es el Hanukkah?

El Hanukkah es una celebración que dura ocho días y es cuando la comunidad judía conmemora la victoria de los Macabeos sobre los Sirios y el Segundo Templo de Jerusalén.

Cada noche de hanukkah colocan velas en un candelabro especial llamado menorá o hanukkiyah. Cada noche agregan una vela más hasta llegar a ocho en la última noche.

