¿Vas al examen de control de la UNAM? Así puedes llegar al Palacio de los Deportes en Metro, camión y Metrobús

Si vas a presentar el examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes, aquí te explicamos cómo llegar en trasporte público, con opciones de Metro, camión y Metrobús para que puedas planear tu traslado.

El 17, 18 y 19 de agosto en la Ciudad de México (CDMX) se aplicará el examen de control presencial a 53,568 aspirantes en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público?

Si tienes que presentar el examen de control presecial de la UNAM en el Palacio de los Deportes, una de las opciones para llegar es utilizar el traspote público de la Ciudad de México.

¿Cómo llegar en Metro?

El Palacio de los Deportes cuenta con accesos desde las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo, ambas pertenecientes a la Línea 9 del Metro.

Si te bajas en cualquiera de estas estaciones puedes continúar caminando hasta el recinto.

¿Cómo llegar en transporte público?

Además del Metro, la zona de la Magdalena Mixiuhca cuenta con diferentes alternativas de trasnporte público. La red de Metrobús de la Ciudad de México también conecta con esta zona; la Línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya.

Toma en cuenta que la Ciudad de México es una zona donde el tráfico no para, así que te recomendamos salir con tiempo de anticipación y con todo listo y a la mano.

¿Cómo funciona un examen de control de la UNAM?

Tras los problemas que presentaron las aplicaciones de la UNAM, muchos de los aspirantes tienen duda sobre lo que implica hacer un examen de control y porqué tienen que repetir la prueba que ya habían realizado.

Este examen de control es una prueba diagnóstica y de validación que se aplica a un grupo de aspirantes con el objetivo de verificar la autenticidad de los conocimientos comprobados en una evaluación previa.

La diferencia entre un examen de selección y el examen de control, es que no tiene como objetivo calificar desde cero el nivel académico, sino tiene comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas digitales. Una de sus funciones principales es actuar como un filtro de seguridad académica en los procesos de ingreso.

