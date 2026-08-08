VIDEO: ¿Transferencia para evitar una sanción? SSC suspende a policía y abre investigación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que suspendió de sus funciones a un policía luego de que circulara en redes sociales un video en donde presuntamente recibe una transferencia para aparentemente evitar una sanción.

Lo investigan por presunta transferencia bancaria para evitar sanción

Un video difunfido en redes sociales muestra a un oficial presuntamente recibiendo un pago mediante trasnferencia para aparentemente evitar una sanción, situación que ya derivó en su suspensión y en una investigación de Asuntos Internos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que el elemento involucrado fue suspendido de sus funciones tras la difusión de las imágenes.

🔴 Suspenden a policía grabado tras presuntamente recibir un pago por transferencia para evitar una sanción



La Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó medidas luego de que se viralizara en redes sociales un video que evidencia al agente en un acto de extorsión.



El oficial fue… pic.twitter.com/Ha9tv8Ae9p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

De acuerdo con la dependencia, Asuntos Internos mantiene abierta una investigación para aclarar el caso y determinar lo correspondiente respecto a los hechos que aparecen en el video.

"Esta la trasnferencia de 300, les iba a dar en efectivo 300 más" mientras que se escucha al policía decir "¿Y los traes ya a la mano?" mientras que el joven menciona que su sobrino le iba a dar el demás dinero.

VIDEO de policía de Tlalnepantla pidiendo dinero; esta es la nueva forma

Otro caso muy similar se dio a conocer por medio de la usuaria de TikTok @yessitsaime1 quien publicó el video donde del momento en que el policía desde el principio le pregunta a la conductora que si cree poder darle $2 mil pesos, pero "bajo el agua".

En el video se escucha a la mujer mencionando que tiene que ir al cajero, sin embargo, el oficial le propone que le genere el folio para un retiro sin tarjeta.

No obstante, como la tarjeta bancaria de ella era de Estados Unidos, no le era posible hacerlo así, sin embargo, el oficial tuvo la idea de mejor ir a una tienda de conveniencia a sacar dinero en efectivo.

Él policía le termina diciendo a la conductora cambiara de lugar a su hijo con quien iba para que él se subiera y se fueran juntos para que no los vieran con la patrulla.

Tras darse a conocer el video, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla se pronunció al respecto y manifestó que se tomaron las medidas correspondientes y el policía fue despedido.