“Cazaban” turistas desde el AIFA: Cayeron los 2 que balearon a extranjera en hotel del Centro

Dos presuntos integrantes de una célula delictiva, dedicada a “cazar” y robar a personas que realizan cambios de divisas en los aeropuertos de la Ciudad de México, fueron detenidos. Los hombres están implicados en el violento asalto ocurrido el pasado 26 de agosto, en el que una mujer extranjera fue baleada en un hotel de la colonia Centro tras haber regresado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), uno de los detenidos es un exconvicto con cinco ingresos previos al sistema penitenciario por el delito de robo, y todo apunta a que se trata de una banda establecida en la capital.

¿Qué pasó en el hotel del Centro? Así fue el seguimiento desde el AIFA

El caso que detonó la investigación ocurrió el martes 26 de agosto. Una mujer extranjera de 35 años acudió al AIFA para cambiar divisas. Al regresar al hotel donde se hospedaba, en la calle Allende de la colonia Centro, fue interceptada por un sujeto que, para despojarla de su bolso, le disparó en el abdomen y huyó con un cómplice a bordo de una motocicleta roja.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad, en coordinación con los operadores del C2 y C5, inició un análisis de las cámaras de videovigilancia. Gracias a este seguimiento, se pudo trazar la ruta de escape de los dos responsables a través de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, lo que permitió identificar a los sospechosos.

#CDMX | Extranjera baleada en el abdomen durante un asalto



Una mujer resultó baleada en el abdomen tras un violento asalto en el estacionamiento de un hotel de la colonia Centro.



Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba del AIFA después de realizar un cambio de… pic.twitter.com/pBauu73mKl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Capturan a dos por ataque a mujer extranjera: Estaban en la colonia Centro y Morelos

Con los sospechosos identificados, la SSC CDMX desplegó vigilancias fijas y móviles. El primer implicado, un hombre de 31 años, fue ubicado y detenido en las calles 5 de Febrero y Nezahualcóyotl, en la colonia Centro. Se le encontraron 43 bolsas con presunta marihuana.

Minutos más tarde, el segundo responsable, de 38 años, fue localizado en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Morelos. Al momento de su detención, se le aseguraron 300 bolsas con la misma hierba.

Identifican a banda delictiva; asaltan a clientes del AICM y AIFA

La investigación policial arrojó que ambos detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva especializada en el narcomenudeo y el robo a personas que acuden a casas de cambio en el AICM y el AIFA.

Además, se confirmó que el detenido de 38 años es un delincuente reincidente, con cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario (tres en la CDMX y dos en el Estado de México) por el delito de Robo Agravado.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.

