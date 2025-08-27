Logo InklusionSitio accesible
Mujer sale del AIFA y le disparan en hotel en Centro Histórico de CDMX

Una mujer extranjera acudió al AIFA a realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo cuyo servicio ofrece un hotel en el Centro Histórico de la CDMX.

La mujer fue atacada en el Centro Histórico de CDMX tras volver del AIFA.
Un hombre realizó un disparo y huyó a bordo de una motocicleta con una mujer.
Escrito por: Iván Ramírez
Una mujer de 35 años de edad, de origen extranjero, fue atacada a balazos cuando descendía de un vehículo en el estacionamiento de un hotel localizado en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) tras llegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer acudió al Aeropuerto Felipe Ángeles a realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo cuyo servicio ofrece el hotel y, al regresar y descender en el estacionamiento, se le aproximó un sujeto que le pidió que entregara su bolso de mano.

